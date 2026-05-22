"Matyival konkrétan külön élünk" - Ez fogadta Gelencsér Tímeát a hazatérésekor

Alig, hogy hazaért a Dominikai Köztársaságból Gelencsér Tímea, máris új feladat várt rá. A gyönyörű műsorvezető az Exatlon Hungary forgatása során több mint két hónapot töltött távol az otthonától, most pedig az Újratervezés című műsor miatt áll kamerák elé. Timi nemrég a Blikknek elárulta, arra számított, hogy a hazatérés után vőlegényével, Simon Mátyással beköltözhetnek abba a házba, amelyet közösen választottak ki, a munkálatok azonban ismét elhúzódtak.

Még várnia kell a beköltözésre Gelencsér Tímeának és párjának / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/Szabolcs László

Még sok munka vár Gelencsér Tímea otthonára

Most a konyhabútort várjuk, a napokban kaptam egy videót arról, hogy már készül. Amint megvan az és a fürdőszoba, akkor költözünk, már az sem érdekel, hogy a beltéri ajtók nem lesznek meg addig. A mostani állapot ugyanis cseppet sem ideális, mivel Matyival konkrétan külön élünk. A megismerkedésünkkor éltünk így, mint most, azaz én az anyukámnál, ő meg Hatvanban a családjánál, és így próbálunk találkozgatni, jönni-menni egymáshoz. Mindezt azok után, hogy több mint két hónapot távol voltunk egymástól. Jó lenne már beköltözni, de bizonyos beltéri munkákat el kell végezni előtte, mert nem akarunk úgy ott lakni, hogy közben jönnek-mennek a szakemberek

- mondta el a műsorvezető, aki mindezek dacára nem panaszkodik, hiszen az Újratervezés forgatása alatt valódi nehézségekkel találkozik, olyan sorsokkal, amelyet sokan talán el sem tudnak képzelni.