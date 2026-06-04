Mi történik? Gelencsér Timi David Beckham fiával lazult: lefotózták őket!

Ha csak egy este erejéig is, de Budapest a futballvilág fővárosa lett: a Puskás Arénában nemcsak a pályán, hanem a lelátón is egymást érték a világsztárok. A PSG-Arsenal Bajnokok Ligája döntőt a helyszínen izgulta végig Gelencsér Timi is, akinek több világsztárral is sikerült közös fotót csinálni, köztük David Beckham fiával.

Gelencsér Timi párja, Matyi nem kísérhette el szerelmét a BL-döntőre Fotó: MW archív

Jól mutat Gelencsér Timi Romeo Beckham mellett

Az Exatlon Hungary 2026 műsorvezetője még most sem hiszi el, hogy ott lehetett a BL-döntőn. Gelencsér Timi csak egy jegyet kapott, így vőlegénye nélkül ment a meccsre, ami persze így is hatalmas élmény volt számára.

„A Puskás Arénába négy kapun keresztül jutottunk be, nagyon szigorú volt a beléptetés – számolt be követőinek Instagram oldalán Gelencsér Tímea.

Elképesztően jó volt a hangulat már az Arénán kívül is, egyszerűen tényleg lehetett érezni a levegőben, hogy mindenki alig várja a meccset. Mi két órával a kezdés előtt már kint voltunk, mert szerettük volna icsit felfedezni a helyet, enni, inni, körülnézni, mielőtt elkezdődik az őrület. A kezdőrúgást megelőzte egy rövid The Killers koncert, de az én személyes kedvencem György Ádám magyar zongoraművész előadása volt, hihetetlenül hidegrázósan játszotta a BL himnuszt. Aztán a meccs elkezdődött, én pedig egyáltalán nem titkoltam, hogy az Arsenalnak szurkoltam. Szünetekben jöttünk, mentünk a folyosón, mert szerettünk volna találkozni David Beckhammel, de állandóan adásban volt, úgyhogy csak a vezérlőből láttuk… Óriási élmény volt, nagyon hálás voltam, hogy élőben láthattam ezt a meccset!

De ha Sir David Beckhamről le is maradt - akivel Szoboszlai Dominik exe viszont találkozott - , azért fiával, Romeóval csak összejött a közös fotó. Az Exatlon 2026 műsorvezetője nagyon behavazódott az elmúlt napokban, így csak szerda este osztotta meg, hogy milyen szerencse érte. A világhírű angol focista gyermekén kívül pedig még a legendás olasz labdarúgóval, Alessando Del Pieroval is sikerült képet csinálnia.

Romeo Beckham szívesen állt Gelencsér Timi mellé egy fotóra (Fotó: Instagram)

Elhalasztaná az esküvőjét Gelencsér Tímea

Elépesztő tempót diktál magának az influenszer. Még csak alig két hete érkezett haza az Exatlon Hungary műsor miatt Dominikáról, már forgatja az Újratervezést, belehúztak vőlegényével, Simon Mátyással a házfelújításba is.

Lassan halad a házfelújítás, de ez nem mindig tőlünk függ. Nem haladtunk annyira sokat, míg nem voltam, de közben mégis, mert kész a festés és a burkolás, jövő héten pedig aktiválják az okos otthon rendszert, emellett várjuk a konyha és a fürdőszoba bútorokat, onnantól kezdve be tudunk költözni. Az esküvő már más kérdés, bevallom őszintén az annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre. Én egyébként szeretek jegyben járni, így is nagyon szeretjük egymást, izgalmas ez a jegyes élet, igazából várhatna még az esküvő egy évet, hogy legyen időnk rendesen megszervezni.

– vallotta be a Borsnak hazaérte után Timi.