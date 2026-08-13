"Örökké 16 éves marad" - tragikus körülmények között vesztette életét egy diáklány

Tragikus hír rázta meg a brit Swindon városát: egy 16 éves lány életét vesztette, két testvére pedig súlyosan megsérült egy szörnyű balesetben a család dominikai nyaralása során.

Fotó: GoFundMe

A mindössze 16 éves Abbie Lainton július 30-án hunyt el a népszerű trópusi üdülőhelyen. A tragédia körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A balesetben Abbie két testvére, Carley és Bradley is komoly sérüléseket szenvedett. A lány a nyári szünet után várta a középiskolai vizsgái (GCSE) eredményeit.

Gyászol a pomponlány-közösség és a tánciskola

Abbie tehetséges pomponlány volt, a Swindon Lightning Cheerleading klub tagjaként világszerte indult versenyeken. A klub megrendülten búcsúzott tőle:

„Egyszerűen nincsenek szavak, amelyek elégnek tűnnének. Abbie kedvessége, fertőző mosolya és a cheerleading iránti szeretete rengeteg sportoló, edző és család életét érintette meg az évek során.”

Korábbi iskolája, a Tanwood School for Performing Arts szintén tiszteleg az emléke előtt. Felidézték, hogy Abbie kislány kora óta járt hozzájuk, és mindig hatalmas mosollyal a száján lépett színpadra.

Gyűjtés indult a család támogatására

A család megsegítésére a GoFundMe oldalon indítottak adománygyűjtést. A szervező, Becky Jamieson úgy jellemezte a lányt, mint akit mindenki szeretett, aki csak ismerte. A kampány leírása fájdalmasan emlékeztet a korán derékba tört életre:

„Abbie előtt még ott állt az egész élet. A barátaival kellett volna élveznie a nyarat. Örökké 16 éves marad, örökké szeretni fogjuk és soha nem felejtjük el.”