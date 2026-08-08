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8 fokra hűl a levegő, heves széllökések is jönnek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors széllökések
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 15. 07:00
csapadékidőjárás
Éjjel és hajnalban már friss levegő köszönt majd ránk szombaton, 8 fokig hűlhet a levegő.

Míg hajnalban 8, napközben már 36 fok köszönt ránk a hétvégén. Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomolyfelhőkből csapadék továbbra sem várható.

2026.06.22 Kánikula, Hőség , Nyár
Fotó: Hatlaczki Balázs

A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Vasárnap már 38 fok várható.

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