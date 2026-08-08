8 fokra hűl a levegő, heves széllökések is jönnek

Míg hajnalban 8, napközben már 36 fok köszönt ránk a hétvégén. Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomolyfelhőkből csapadék továbbra sem várható.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.

Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Vasárnap már 38 fok várható.