„Ha ez a villa mesélni tudna” – Gelencsér Timi olyat mutatott, amit eddig titkoltak a nézők elől

Miközben itthon a hideggel küzdünk, a mesés Dominikai Köztársaságban tombol a harmincfokos hőség, ahol jelenleg is gőzerővel forog az Exatlon, a stábbal együtt pedig Gelencsér Timi is a trópusokon tartózkodik. A csinos műsorvezetőről köztudott, hogy a sport az élete, így a tikkasztó hőség sem tarthatta vissza attól, hogy futócipőt húzzon és felfedezze a környéket, ám arra ő sem számított, hogy a múlt egy darabja jön vele szembe az úton.

Futás közben talált rá a múltra: Gelencsér Timi az Exatlon egykori helyszínét látogatta meg Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Gelencsér Timi nem hitt a szemének: megelevenedett a múlt

Az Exatlon háziasszonya eredetileg csak egy könnyed edzést tervezett, ám végül egy érzelmes időutazás lett a vége. Timi a közösségi oldalán vallotta be, hogy a brutális páratartalom miatt ilyenkor nem a teljesítményre megy rá, csupán a „túlélés” a célja, ám kocogás közben hirtelen ismerős kerítésre lett figyelmes. A futás során ugyanis véletlenül a korábbi évadok ikonikus villájához lyukadt ki.

A sportoló azonnal megállt, és videón mutatta meg követőinek az azóta lakatlannak tűnő, medencés luxusingatlant, amihez rengeteg titok és emlék fűzi.

Ha ez a villa mesélni tudna... ugyanis nem csak a versenyzők laktak itt, hanem a Covid idején nem tudtunk elmenni sehova záróbulit tartani, ezért ez volt annak a helyszíne és hát... feltörnek az emlékek, na!

– árulta el sejtelmesen a nézőknek.

A látvány nemcsak a rajongókból, hanem Timiből is mély érzéseket váltott ki, hiszen ez a helyszín volt a tanúja a legnagyobb győzelmeknek, könnyeknek és az emlékezetes, zárt körű ünnepléseknek is.