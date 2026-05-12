Gelencsér Tímea legszívesebben lemondaná idei esküvőjét

Két hónapig a varázslatos Dominikai Köztársaságban forgatott az Exatlon műsorvezetője, arra az időre igyekezett kizárni a házfelújítás és az esküvőszervezés gondolatát, mert tudta, a vőlegénye, Simon Mátyás helyt áll addig. Gelencsér Tímea lapunknak elárulta: örül, hogy végre itthon van, még akkor is, ha hirtelen minden rászakadt. Lassan halad a házuk felújítása, az esküvőhöz még nagyon sok minden hiányzik, nincs meg például a ruhája sem, de már nem aggódik, minden úgy lesz jó, ahogy alakul.
Másfél napja volt mindössze az Exatlon Hungary forgatásáról hazaérve a műsorvezetőnek, hogy kipihenje magát, hétfőn már a május 25-től érkező Újratervezés című műsor miatt állt kamerák elé. De Gelencsér Timi sose panaszkodna, sőt, ő azt szereti, ha pörgés van.
„Bevallom, jelen pillanatban azt sem tudom, melyik bolygón vagyok, az időeltolódás miatt olyan, mintha egész éjszaka fent lettem volna. Nyilván fáradt vagyok, jetlag, meg minden, de közben meg élvezem, mert én azt szeretem, amikor ezermillió dolgom van, unatkozni utálok” – mesélte nagy mosollyal a Borsnak a műsorvezető, akit vőlegénye meglátogatott Dominikán.
Élveztem nagyon az Exatlon forgatását, tudtam, hogy rövidebb évad lesz, hosszabbat nem is tudtam volna vállalni, mert rengeteg dolog van itthon, meg már nem vagyok szingli, hogy hosszabb időre elmenjek. Persze Matyi akkor sem ellenkezett volna, mert nagyon jó fej, de neki itthon nehezebb volt, mint nekem. De bevallom, nem is akartam volna hosszabb időre itthon hagyni. Jó volt már hazatérni, Matyival meg anyukámmal jött a kutyám, Füge is elém a reptérre, annyira cuki volt. Odarohant hozzám, anya tett egy virágot a nyakához, de annyira ugrált boldogságában, hogy a virág minden szirma lehullott. Extázisban volt, de én is alig vártam, hogy lássam!
Gelencsér Tímea Exatlon műsorvezető úgy utazott el a paradicsomi Karib-térségbe, hogy tudta, vőlegénye mindent kézben tart.
„Lassan halad a házfelújítás, de ez nem tőlünk függ. Nem haladtunk annyira sokat, de közben meg mégis, mert jövő héten megcsinálják az okos otthon rendszert, meg várjuk a konyha és a fürdőszoba bútorokat, onnantól kezdve be tudunk költözni. Az esküvő már más kérdés, bevallom őszintén az annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre. Én egyébként szeretek jegyben járni, így is nagyon szeretjük egymást, izgalmas ez a jegyes élet, igazából várhatna még az esküvő egy évet, hogy legyen időnk rendesen megszervezni.”
De nem tehetjük meg, mert így is tavalyról tettük át az idei évre. Az Újratervezés forgatása után leülök és haladok mindennel, híres utolsó mondatok (nevet). Mondjuk még a ruhám sincs meg, de ez a kérdés engem annyira nem zavar. A divattervező már megvan, elküldtem nagyjából, mit szeretnék, legyen szép, legyen fehér, nem görcsölök erre rá. Mondjuk gyűrű, torta ceremóniamester is hiányzik még, de tudom, hogy Matyival megoldjuk. Ha nem lesz olyan a ruha, nem fontos, az a lényeg, hogy azon a napon jól érezzük magunkat a szeretteinkkel, a többi mellékes! Az biztos, Fügének fontos szerepe lesz, ő fogja hozni a gyűrűket!
