Gelencsér Tímea legszívesebben lemondaná idei esküvőjét

Két hónapig a varázslatos Dominikai Köztársaságban forgatott az Exatlon műsorvezetője, arra az időre igyekezett kizárni a házfelújítás és az esküvőszervezés gondolatát, mert tudta, a vőlegénye, Simon Mátyás helyt áll addig. Gelencsér Tímea lapunknak elárulta: örül, hogy végre itthon van, még akkor is, ha hirtelen minden rászakadt. Lassan halad a házuk felújítása, az esküvőhöz még nagyon sok minden hiányzik, nincs meg például a ruhája sem, de már nem aggódik, minden úgy lesz jó, ahogy alakul.

Gelencsér Tímea Simon Mátyás, a vőlegénye oldalán mindig boldogan mosolyog (Fotó: Szabolcs László)

Gelencsér Tímea utál unatkozni

Másfél napja volt mindössze az Exatlon Hungary forgatásáról hazaérve a műsorvezetőnek, hogy kipihenje magát, hétfőn már a május 25-től érkező Újratervezés című műsor miatt állt kamerák elé. De Gelencsér Timi sose panaszkodna, sőt, ő azt szereti, ha pörgés van.

„Bevallom, jelen pillanatban azt sem tudom, melyik bolygón vagyok, az időeltolódás miatt olyan, mintha egész éjszaka fent lettem volna. Nyilván fáradt vagyok, jetlag, meg minden, de közben meg élvezem, mert én azt szeretem, amikor ezermillió dolgom van, unatkozni utálok” – mesélte nagy mosollyal a Borsnak a műsorvezető, akit vőlegénye meglátogatott Dominikán.

Élveztem nagyon az Exatlon forgatását, tudtam, hogy rövidebb évad lesz, hosszabbat nem is tudtam volna vállalni, mert rengeteg dolog van itthon, meg már nem vagyok szingli, hogy hosszabb időre elmenjek. Persze Matyi akkor sem ellenkezett volna, mert nagyon jó fej, de neki itthon nehezebb volt, mint nekem. De bevallom, nem is akartam volna hosszabb időre itthon hagyni. Jó volt már hazatérni, Matyival meg anyukámmal jött a kutyám, Füge is elém a reptérre, annyira cuki volt. Odarohant hozzám, anya tett egy virágot a nyakához, de annyira ugrált boldogságában, hogy a virág minden szirma lehullott. Extázisban volt, de én is alig vártam, hogy lássam!

Gelencsér Tímea esküvője elég rosszul áll (Fotó: TV2)

„Szeretek jegyben járni”

Gelencsér Tímea Exatlon műsorvezető úgy utazott el a paradicsomi Karib-térségbe, hogy tudta, vőlegénye mindent kézben tart.

„Lassan halad a házfelújítás, de ez nem tőlünk függ. Nem haladtunk annyira sokat, de közben meg mégis, mert jövő héten megcsinálják az okos otthon rendszert, meg várjuk a konyha és a fürdőszoba bútorokat, onnantól kezdve be tudunk költözni. Az esküvő már más kérdés, bevallom őszintén az annyira rosszul áll, hogy azon gondolkoztam, nem tehetnénk-e át jövőre. Én egyébként szeretek jegyben járni, így is nagyon szeretjük egymást, izgalmas ez a jegyes élet, igazából várhatna még az esküvő egy évet, hogy legyen időnk rendesen megszervezni.”