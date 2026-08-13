"Tudós vagyok: pontosan tudom, mi történik velünk a halálunk után, és ezért ellenzem a hamvasztást"

Neil deGrasse Tyson elárulta, mi történik a testünkben rejlő energiával a halál után, és miért a hagyományos temetést választja a hamvasztás helyett.
Az ismert amerikai asztrofizikus a StarTalk című podcastjában fejtette ki tudományos álláspontját az elmúlásról, amely a termodinamika első főtételén – az energia megmaradásának törvényén – alapul. Mivel az energia nem vész el, csak átalakul, a szervezetünkben felhalmozott kémiai energia a halálunk után is megmarad.
Tyson szerint a halál után lényegében két módon szabadulhat fel a testünkben maradt energia:
Bár Tyson a temetést részesíti előnyben, a hamvasztás mellett döntőknek egy egészen lenyűgöző perspektívát vázolt fel. Mivel a kisugárzott hő elhagyja a Földet, a hozzátartozók akár egy pontos idővonalat is vezethetnek arról, hogy az elhunyt energiája éppen hol jár a galaxisban.
Példaként említette, hogy egy négy évvel ezelőtt elhamvasztott ember sugárzása napjainkra már elérhette a legközelebbi csillagrendszert, az Alpha Centaurit. Így az ember egy másik formában ugyan, de szó szerint a világegyetem részévé válik.
A tudós gondolatai hatalmas vitát váltottak ki az interneten. Sokan romantikusabbnak és vonzóbbnak találták a csillagok közé való „utazást”, mint azt, hogy a talajban lévő bogarak táplálékává váljanak.
Mások ugyanakkor rávilágítottak arra, hogy a modern, lakkozott koporsók és a betonozott sírhelyek megnehezítik Tyson elképzelését, azaz a test természetes körforgásba való visszatérését. Emiatt egyre többen javasolják az úgynevezett „zöld temetést”, ahol a testet vegyszerek és nehéz cserkoporsók nélkül, közvetlenül a földbe helyezik, és gyakran egy fát ültetnek a sír fölé, amelyet a lebomló test tápanyagai táplálnak.
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