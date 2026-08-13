Elsírták magukat a rendőrök a látványtól: egy anya elvágta 3 kisgyereke torkát

Felfoghatatlan tragédia rázta meg az észak-dakotai Mandan városát: egy 22 éves anya késsel támadt saját gyermekeire, miután kizárta férjét és az anyósát a házból. A mészárlásban két kislány meghalt, egy kisfiú pedig súlyos sérülésekkel élte túl a támadást.
A hatóságok beszámolója szerint a 22 éves Kailey Erhart augusztus 6-án, csütörtökön követte el a brutális bűncselekményt. A rendőrség kiérkezésekor az anya véresen állt a konyhában, és a kést a saját torkához szorítva arra kérte a tiszteket, hogy öljék meg. A rendőröket és a mentőegységeket mélyen traumatizálta az a látvány, ami a hálószobában fogadta őket, ahol a három magatehetetlen, nyaksérülést szenvedett gyermeket találták a földön.
A 3 éves és az 5 hónapos kislányok belehaltak a sérüléseikbe. Az 1 éves kisfiú csodával határos módon túlélte a támadást, miután több komoly műtéten esett át; az állapota jelenleg nem ismert.
A nyomozati anyagokból kiderült, hogy a házaspár éppen válófélben volt. A tragédia napján az apa és a nagymama is a lakásban tartózkodtak, ám Erhart késsel rontott rájuk, és kikergette őket az épületből, majd magára zárta az ajtót.
A kétségbeesett apa elmondta, hogy a támadás előtt még sikerült elvennie egy lőfegyvert a feleségétől – miközben az asszony marta és harapta őt –, amit ezután szétszerelt és a darabjait elrejtette, hogy megvédje a kicsiket. Az apa egy telefonos videót is átadott a rendőröknek, amely közvetlenül a mészárlás előtt készült: ezen Erhart látható, amint az egyik gyermeket tartja, miközben egy pisztoly van a csípőjénél, és azt mondja a férjének: „Mondj búcsút a gyerekeidnek.”
Nem ez volt az első eset, hogy az anya agresszívan lépett fel. A férj korábban már többször jelentette, hogy felesége ön- és közveszélyes, és a gyermekeik bántalmazásával fenyegetőzik. Emiatt Erhart az elmúlt egy-másfél évben pszichiátriai kezelés alatt is állt. Gyógyszereket írtak fel neki, majd kiengedték az intézményből, és a gyermekvédelmi szolgálat (CPS) tudtával ismét a gyermekeivel lehetett.
A rendőrségi kihallgatás során a nő azt állította, hogy nem emlékszik a történtekre. Csupán annyit mondott, hogy lefektette a gyerekeket, és szerinte a torkukat már ezt megelőzően elvágták, de azt elismerte, hogy a kés a kezében volt, amikor a rendőrök rátörtek.
Kailey Erhart ellen most kilenc vádpontban indult eljárás, köztük többrendbeli minősített emberölés, emberölési kísérlet és súlyos testi sértés miatt. Marina Spahr körzeti bíró a bűncselekmény rendkívüli brutalitása és a társadalmi veszélyesség miatt 3 millió dolláros készpénzes óvadékot állapított meg, valamint megtiltotta, és az anya nem léphet kapcsolatba a túlélő kisfiával és a családtagokkal. A bírósági tárgyalás október 6-án folytatódik.
Az apai nagymama, Melissa, gyűjtést indított a GoFundMe oldalon, hogy támogassa fiát és a kórházban ápolt unokáját. „Két drága lelket veszítettem el ebben a pusztító tragédiában... a fájdalom szavakba önthetetlen. Most arra kell koncentrálnunk, hogy ellássuk a túlélő gyermeket, és túléljük a mindennapokat a gyász közepette” – írta a nagymama.
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