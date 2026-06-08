Hoppá, mi történt? Különköltözött Gelencsér Tímea a vőlegényétől az esküvő előtt

Egyre közelebb kerül élete egyik legfontosabb napjához Gelencsér Tímea. A népszerű műsorvezető idén mondja ki a boldogító igent szerelmének, az előkészületek pedig mostanra igazán felpörögtek. Bár még rengeteg a teendő, a legfontosabb részletek már a helyükre kerültek, és úgy tűnik, hamarosan nemcsak férj és feleség lesznek, hanem hosszú hónapok után végre újra egy fedél alatt is élhetnek.
Timi a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogyan haladnak a szervezéssel. Elárulta, hogy a helyszín és az időpont már biztos, az esküvőn pedig körülbelül 80-100 vendég ünnepel majd velük.
„Helyszínünk, időpontunk megvan, egy ilyen 80-100 fő közé tervezzük magát az esküvőt, most voltam ruhapróbán nem olyan régen. Most már azért szorít az idő, úgyhogy el kellett kezdeni úgy igazán szervezni. Megvan a ceremóniamester, innen megyek gyűrűt nézni” – mondta a Mokkában Gelencsér Timi.
A szerelmesek nagy napján ráadásul egy igazán különleges szereplő is reflektorfénybe kerül majd. Gelencsér Tímea kutyája, Füge ugyanis nem csupán vendég lesz az esküvőn.
„Füge azért van itt, mert ő fogja hozni a gyűrűket, úgyhogy lesz szerepe” – simogatta meg Gelencsér Tímea a mellette ülő kiskutyáját.
A menyasszonyi ruhák kérdése sem maradt az utolsó pillanatra. Timi több különböző szettet is tervez a nagy napra, így a vendégek több lélegzetelállító outfitben is megcsodálhatják majd:
„Négy ruhám lesz: egy vendégváró ruha, egy nagy esküvői ruha, ennek lesz egy rövid verziója, és egy menyecske ruha.”
Az örömteli készülődés mellett azonban akad egy olyan projekt is, amely az elmúlt hónapokban sok fejtörést okozott a párnak. Tavaly ugyanis közös otthont vásároltak, amelyet teljesen a saját ízlésükre alakítanak át. Az eredeti tervek szerint a ház már tavaly elkészült volna, hogy idén kizárólag az esküvőre koncentrálhassanak, a felújítás azonban jóval tovább tartott a vártnál.
„Úgy terveztük, hogy tavaly elkészül a ház, idén esküvő, de ugye összecsúszott. Nagyon sok a teendő vele, az a célunk most már, hogy az esküvő előtt be tudjunk költözni. Egyébként jól állunk, mert már csak a beltéri ajtók hiányoznak, meg a technikai kő a munkalapnak a konyhában. Szóval a belső részek már nagyon jól állnak, a külső részek rosszul, de az már nem érdekel minket."
Én anyukámnál lakom, Matyi is otthon, a családi házban, tehát két külön helyen élünk jelenleg, mert az albérletünket eladták, úgyhogy most alig találkozunk, amiből most már elég.
- tette hozzá az Exatlon műsorvezetője. Gelencsér Timi vőlegénye tehát jelenleg nem él együtt az egykori szépségkirálynővel, ami érthetően megnehezíti a mindennapokat. Éppen ezért különösen fontos számukra, hogy még az esküvő előtt birtokba vehessék álmaik otthonát.
A nagy nap után sem lesz azonban sok idejük pihenni. Timi naptára ugyanis továbbra is zsúfolt, ezért a romantikus nászút egyelőre várat magára. A friss házasok végül csak jövőre indulnak majd el a közös utazásukra. Addig azonban még rengeteg izgalom vár rájuk: befejezni a házat, kimondani az igent, és végre elkezdeni a közös életüket ugyanazon a címen.
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