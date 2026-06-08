Hoppá, mi történt? Különköltözött Gelencsér Tímea a vőlegényétől az esküvő előtt

Egyre közelebb kerül élete egyik legfontosabb napjához Gelencsér Tímea. A népszerű műsorvezető idén mondja ki a boldogító igent szerelmének, az előkészületek pedig mostanra igazán felpörögtek. Bár még rengeteg a teendő, a legfontosabb részletek már a helyükre kerültek, és úgy tűnik, hamarosan nemcsak férj és feleség lesznek, hanem hosszú hónapok után végre újra egy fedél alatt is élhetnek.

Gelencsér Tímea és Simon Mátyás hamarosan férj és feleség lesznek (Fotó: Bors)

Mátyás egy nyaraláson kérte meg Gelencsér Timi kezét

Tavaly vették meg a közös házukat, úgy tervezték, hogy az év végére sikerül beköltözniük

Az esküvő szervezése közben Gelencsér Timi két hónapra Dominikára költözött az Exatlon Hungary forgatása miatt

Gelencsér Tímea párja Simon Mátyás tavaly kérte meg Timi kezét

Timi a TV2 Mokka című műsorában mesélt arról, hogyan haladnak a szervezéssel. Elárulta, hogy a helyszín és az időpont már biztos, az esküvőn pedig körülbelül 80-100 vendég ünnepel majd velük.

„Helyszínünk, időpontunk megvan, egy ilyen 80-100 fő közé tervezzük magát az esküvőt, most voltam ruhapróbán nem olyan régen. Most már azért szorít az idő, úgyhogy el kellett kezdeni úgy igazán szervezni. Megvan a ceremóniamester, innen megyek gyűrűt nézni” – mondta a Mokkában Gelencsér Timi.

A szerelmesek nagy napján ráadásul egy igazán különleges szereplő is reflektorfénybe kerül majd. Gelencsér Tímea kutyája, Füge ugyanis nem csupán vendég lesz az esküvőn.

„Füge azért van itt, mert ő fogja hozni a gyűrűket, úgyhogy lesz szerepe” – simogatta meg Gelencsér Tímea a mellette ülő kiskutyáját.

Nemsokára újra együtt élhetnek (Fotó: Gelencsér Tímea Facebook)

Gelencsér Timi párja jelenleg a családjánál él

A menyasszonyi ruhák kérdése sem maradt az utolsó pillanatra. Timi több különböző szettet is tervez a nagy napra, így a vendégek több lélegzetelállító outfitben is megcsodálhatják majd:

„Négy ruhám lesz: egy vendégváró ruha, egy nagy esküvői ruha, ennek lesz egy rövid verziója, és egy menyecske ruha.”

Az örömteli készülődés mellett azonban akad egy olyan projekt is, amely az elmúlt hónapokban sok fejtörést okozott a párnak. Tavaly ugyanis közös otthont vásároltak, amelyet teljesen a saját ízlésükre alakítanak át. Az eredeti tervek szerint a ház már tavaly elkészült volna, hogy idén kizárólag az esküvőre koncentrálhassanak, a felújítás azonban jóval tovább tartott a vártnál.