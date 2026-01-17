Bárdosi Sándor kimondta: „Magyar Péter nem tisztel senkit”

Bárdosi Sándor világában a tisztelet az egyik legalapvetőbb tulajdonság. Hiszen a küzdősportban nincs fontosabb a kölcsönösségen alapuló tiszteletnél és alázatnál. A sportember éppen ezért gondolja úgy, hogy Magyar Péter nem alkalmas sem az ellenzék, sem pedig az ország vezetésére. Hiszen a Tisza Párt elnöke már sokszor bebizonyította, hogy számára ezek az értékek nem sokat jelentenek. Bárdosi Sándor a miskolci Háborúellenes Gyűlés háttérműsorában fejtette ki véleményét.
„Magyar Péter nem tisztel senkit! A családját sem tiszteli és a feleségét sem! Ezek pont azok a trigger pontok nálam, amik kizárják, hogy az egyenes emberek közé soroljam őt” – kezdte hangjában jogos indulattal a Mandiner stúdiójában Bárdosi Sándor, aki nem mellesleg a Bajtársak Digitális Polgári Kör tagjai is, sőt az elsők között állt be tartalékos honvédnek is, így természetesen markáns véleménye van a háború kontra béke döntési helyzetről is, ami nemcsak a Háborúellenes Gyűlések témája, de az április 12-ére kiírt választás tétje is.
„Ez a konfliktus semmiképen sem a miénk. Tehát ehhez semmi közünk. Akkor nekünk ne kerüljön pénzbe!”
Segítünk, ahogy eddig is, hiszen jönnek a szerencsétlen menekültek. Kisegítettük Ukrajnát energiával is, de arra, hogy minket teljesen összemossanak ezzel a konfliktussal, nekünk magyaroknak semmi szükségünk.
„Nagyon határozottan állok ki amellett, hogy ez nem a mi harcunk. Ami pedig nem a mi harcunk, azt nem nekünk kell megvívni” – mondta a sportember, aki saját tapasztalatára hivatkozva állítja, az Ukrajnának küldött pénz pont olyan, mintha kiszórnánk az ablakon. „Ha fegyvert küldünk, azt használni fogják. Ha pedig pénzt küldünk… Nos, én jártam Ukrajnában sokszor. Nem akarok csúnyát mondani, de az a helyzet, hogy a legkorruptabb ország a világon! Ha átlépsz a határon, bármit vihetsz, bármit hozhatsz, ha megállapodtál kézfogással a határőrrel” – mesélte a Mandiner stúdiójában Bárdosi Sándor, aki egy példával is illusztrálta véleményét. „Mondok ez konkrét példát is. Egy barátom ment át Ukrajnába egy német barátjával sok évvel ezelőtt. A finánc azt mondta nekik, hogy adjanak száz eurót neki. Amikor rákérdeztek, hogy miért, csak annyit válaszoltak, hogy ez a tradíció… ezt nem lehet megváltoztatni és ott minden így működik” – magyarázta Bárdosi Sándor, aki azt is elárulta, kedveli a Háborúellenes Gyűlések hangulatát, mivel ott mindig mosolygós, tisztelettudó és kedves emberekkel találkozik, így ha csak teheti, részt vesz ezeken a rendezvényeken.
