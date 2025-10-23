Bárdosi Sándor a Békemenetről: "Érdekes módon itt senki sem bánt senkit"

Ismét óriási tömeg gyűlt ma össze Budapesten a Békemenet idei rendezvényén, amely az Elvis Presley tér gyülekező helyétől egészen a Kossuth térig tart, ahol Orbán Viktor miniszterelnök tart ünnepi beszédet. A résztvevők között különböző korosztályok együtt vonulnak, de a közös cél és az összetartozás érzése mindenkit magával ragad. A hangulat fesztelen és barátságos, senki sem bánt senkit, és a rendezvény valódi közösségi élménnyé válik. A tömegben elcsíptük Bárdosi Sándort, aki el volt ragadtatva.
Bárdosi Sándor a Bajtársak Digitális Polgári Körének oszlopos tagja így fogalmazott:
Nekem az összetartozást jelenti a Békemenet. Azt, hogy ilyen sokan vagyunk, akik nagyjából mind ugyanazt gondoljuk, és ez egy tök jó dolog
– árulta el a Borsnak. Szavai arról árulkodnak, hogy az esemény egyik legfontosabb üzenete a nemzeti egység és a béke:
"Érdekes módon itt senki sem bánt senkit"– tette hozzá az olimpikon.
A sztárok is élvezik a menetet: feltűnt már a teljesség igénye nélkül Szabó Zsófi, Tóth Gabi, Sasvári Sándor, Fásy Ádám és Pataky Attila is, akik mind mosollyal az arcukon vesznek részt az eseményen. A hírességek jelenléte tovább emeli a rendezvény hangulatát, miközben a tömeg hullámszerűen hömpölyög az útvonalon.
Ahogy a menet közeledik a Kossuth térhez, a résztvevők egyre lelkesebbek, és mindenki élvezi a közös élményt. Orbán Viktor beszéde során a béke és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozza, miközben a hírességek jelenléte kiemeli az esemény közösségi jellegét.
A Békemenet így nem csupán politikai rendezvény, hanem valódi találkozási pontja a különböző embereknek és a megjelent ismert személyiségeknek, akik együtt, békésen és lelkesedéssel vesznek részt az ország legnagyobb közösségi eseményén.
