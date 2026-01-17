Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Pataky Attila fantasztikusan nyitotta meg az idei első Háborúellenes Gyűlést

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 11:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 17. 12:06
Elementáris erővel kezdődött meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés. Pataky Attila különleges üzenetet hozott a nézőknek.
Miskolcon zajlik az idei év első nagyszabású Háborúellenes Gyűlése, amely már a kezdés pillanatában fesztiválhangulatot idézett: tömeg, zászlók, skandálás, zúgó taps és egy színpad, amely szó szerint és átvitt értelemben is izzott az energiától. Az eseményt a város ikonikus alakja, Pataky Attila nyitotta meg, aki nemcsak az EDDA frontembereként, hanem miskolci legendaként állt a közönség elé. A helyszínen számos közéleti szereplő és ismert sztár tűnt fel, Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond majd, míg Kocsis Máté egy humoros, ugyanakkor kifejezetten éles hangvételű felszólalással készül. A tömeg már órákkal a hivatalos program előtt megtöltötte a teret, érezhető volt, hogy nem egy átlagos politikai rendezvényről van szó, hanem egy érzelmileg is felfokozott, szimbolikus eseményről.

0F3A0481 pataky attila a miskolciháborúellenes gyűlésen
Pataky Attila EDDA slágere azonnal megteremtette a hangulatot (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila üzenete sosem volt még aktuálisabb

Pataky Attila áldással köszöntötte a jelenlévőket, majd olyan szavakkal indította útjára a gyűlést, amelyek azonnal megadták a nap alaphangulatát: 

Áldás, békés, szép napot nekünk ma. A zenekart szállító mikrobusz oldalán egy éve az áll: Gyere velünk! Ez a mi hívószavunk. Tudjátok jól, hogy ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Soha, de soha

 – fogalmazott a rocklegenda, miközben a tömeg egy emberként reagált minden mondatára. A beszéd után azonnal indult a show: Pataky sárga bőrdzsekiben lépett a mikrofonhoz, és olyan formában énekelt, mintha visszarepült volna a pályafutása elejére. Tele volt tűzzel, energiával, mozgással, hangja erősen, tisztán szólt, a közönség pedig együtt énekelte vele a Kört.

A java még hátra van

A miskolci esemény egyértelműen nemcsak politikai üzenetről szól, hanem érzelmekről, identitásról és közösségről is. A színpad előtt állók számára Pataky Attila fellépése nem nosztalgia volt, hanem élő bizonyítéka annak, hogy a rock és az üzenet ma is képes tömegeket megmozgatni. A gyűlés folytatódik, a várva várt beszédek még hátra vannak, de egy dolog már most biztos: Miskolcon ezen a napon nemcsak megszólalnak, hanem együtt dobognak a hangok, a szívek a béke jegyében.

 

A Hír TV közvetítésében követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

