Pataky Attila fantasztikusan nyitotta meg az idei első Háborúellenes Gyűlést

Miskolcon zajlik az idei év első nagyszabású Háborúellenes Gyűlése, amely már a kezdés pillanatában fesztiválhangulatot idézett: tömeg, zászlók, skandálás, zúgó taps és egy színpad, amely szó szerint és átvitt értelemben is izzott az energiától. Az eseményt a város ikonikus alakja, Pataky Attila nyitotta meg, aki nemcsak az EDDA frontembereként, hanem miskolci legendaként állt a közönség elé. A helyszínen számos közéleti szereplő és ismert sztár tűnt fel, Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond majd, míg Kocsis Máté egy humoros, ugyanakkor kifejezetten éles hangvételű felszólalással készül. A tömeg már órákkal a hivatalos program előtt megtöltötte a teret, érezhető volt, hogy nem egy átlagos politikai rendezvényről van szó, hanem egy érzelmileg is felfokozott, szimbolikus eseményről.

Pataky Attila EDDA slágere azonnal megteremtette a hangulatot (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila üzenete sosem volt még aktuálisabb

Pataky Attila áldással köszöntötte a jelenlévőket, majd olyan szavakkal indította útjára a gyűlést, amelyek azonnal megadták a nap alaphangulatát:

Áldás, békés, szép napot nekünk ma. A zenekart szállító mikrobusz oldalán egy éve az áll: Gyere velünk! Ez a mi hívószavunk. Tudjátok jól, hogy ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Soha, de soha

– fogalmazott a rocklegenda, miközben a tömeg egy emberként reagált minden mondatára. A beszéd után azonnal indult a show: Pataky sárga bőrdzsekiben lépett a mikrofonhoz, és olyan formában énekelt, mintha visszarepült volna a pályafutása elejére. Tele volt tűzzel, energiával, mozgással, hangja erősen, tisztán szólt, a közönség pedig együtt énekelte vele a Kört.