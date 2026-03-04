Családtagja rossz hírt közölt Schumacherről, nincs esély

A napokban beszámoltunk róla, hogy a hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher már az első versenye első körében karambolozott az IndyCarban. Szerencsére a 26 éves pilótának nem esett baja: sértetlenül kiszállt az autóból, bár azonnal az egészségügyi központba szállították ellenőrzésre. A német versenyző gyermekkori álma az volt, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen, és a Forma–1 világában sikereket érjen el. Ám ez az álom két kiábrándító szezon után szertefoszlott, miután 2021 és 2022 között, 44 futamon csupán kétszer végzett pontszerző helyen. Most nagybátyja, Ralf Schumacher is kimondta: unokaöccse F1-es ambícióinak lőttek.

Mick Schumacher legutóbb a Haas színeiben versenyzett a Forma–1-ben Fotó: Kym Illman

Nem látjuk többé Schumachert az F1-ben?

Bár Mick 2022 óta nem vezetett a száguldó cirkuszban, a Mercedes tartalékpilótájaként a sportág vérkeringésében maradt, és az évek során többször is pletykáltak a visszatéréséről.

Végül nagybátyja tanácsának dacára az IndyCarba szerződött, amit Ralf Schumacher végzetes döntésnek tart.

Ezzel a lépéssel ez az ajtó is bezárult

– fogalmazott Ralf Schumacher a Sky Deutschlandnak unokaöccse Forma–1-es visszatérésével kapcsolatban. A hatszoros F1-futamgyőztes úgy véli, hogy Mick idén megérdemelt volna egy lehetőséget:

Látok néhány versenyzőt, akinél egyértelműen jobb.

Michael Schumacher öccse többször igyekezett lebeszélni unokaöccsét az IndyCarba szerződésről, mert szerinte túl veszélyesek a versenysorozat oválpályái, ám Micket ezzel nem lehetett eltántorítani.