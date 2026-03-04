Magyar választások: Itt a legújabb amerikai közvéleménykutatás!

A McLaughlin & Associates újabb közvélemény-kutatást készített február 25. és március 2. között, mely szerint Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta. John McLaughlin, a felmérés vezetője szerint Zelenszkij intézkedése visszafelé sült el Magyar Péter számára, a Fidesz pedig megtartotta hat százalékpontos előnyét.
Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte hat százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén – derül ki a McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatásából. A február 25. és március 2. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.
A felmérés szerint az adatokból kiderül, hogy Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta.
Amikor a magyar választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, kiderült, hogy a választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. Mintegy a felük, 47 százalék nem értett egyet ezzel, és „csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját”.
A többség, – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint április 15-től véglegesen megszünne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába.
A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt. A választók kétharmada pedig – 63 százalék – egyetértett azzal, hogy Magyarország energia-infrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól. Összesen 30 százalék nem értett ezzel egyet.
Mint írják, Magyar Péter és a Tisza Párt számára a legmostohább adat, hogy tízből hét választó, – 69 százalék – nem lenne hajlandó felárat fizetni, – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást. A felmérés szerint csupán 18 százalék osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.
A legfrissebb felmérésük szerint nem meglepő, hogy a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció 5 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.
John McLaughlin – a közvélemény-kutatás vezetője – szerint Volodimir Zelenszkij Magyarországgal szembeni ellenséges fellépése és „büntető” intézkedése „visszafelé sült el barátja, Magyar Péter számára, és újabb okot adott a magyaroknak arra, hogy áprilisban ismét Orbán Viktort válasszák miniszterelnöknek”.
A közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.
Politikai ügyfelei között szerepelt Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban végzett kutatásokat a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is.
Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. John MacLaughlin a Fordham College-on végzett (B.A), és M.B.A. fokozatot szerzett a Fordham Egyetemen pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. Emellett a MENSA tagja is. John McLaughlin a vezérigazgatója a McLaughlin & Associates cégnek. Az Index és John McLaughlin között létrejött megállapodás értelmében a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég a 2026-os tavaszi magyarországi választásokig havi rendszerességgel publikál nálunk kutatásokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.