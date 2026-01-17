Hidegrázós pillanatok: íme a legjobb képek a miskolci Háborúellenes gyűlésről

Hatodik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Szombaton Miskolcra, a gyűlésnek otthont adó DVTK Arénára figyelt az ország. Ez az év első DPK-gyűlése, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.
Az esemény legjobb képeit egy galériába gyűjtöttük össze.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.