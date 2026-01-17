Hidegrázós pillanatok: íme a legjobb képek a miskolci Háborúellenes gyűlésről

Hatodik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Szombaton Miskolcra, a gyűlésnek otthont adó DVTK Arénára figyelt az ország. Ez az év első DPK-gyűlése, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

Az esemény legjobb képeit egy galériába gyűjtöttük össze.