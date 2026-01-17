Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hidegrázós pillanatok: íme a legjobb képek a miskolci Háborúellenes gyűlésről

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 13:09
Háborúellenes Gyűlésdigitális polgári körök
Az idei első Háborúellenes gyűlést Miskolcon rendezték meg.

Hatodik állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlése. Szombaton Miskolcra, a gyűlésnek otthont adó DVTK Arénára figyelt az ország. Ez az év első DPK-gyűlése, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott.

Az esemény legjobb képeit egy galériába gyűjtöttük össze.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
DPK pataky attila edda
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
0F3A0481 pataky attila háborúellenes gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Galéria: Hidegrázós pillanatok: íme a legjobb képek a miskolci Háborúellenes gyűlésről
1/33
2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu