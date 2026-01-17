Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Muri Enikő Magyar Péterről vallott: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 13:41 / FRISSÍTÉS: 2026. január 17. 14:22
Váratlan vallomást tett a népszerű énekesnő. Muri Enikő kitálalt Magyar Péterről és a Tisza Pártról.
A Mandiner miskolci Háborúellenes Gyűlésről közvetített egész napos élő műsorában egy beszélgetés erejéig gondolatban visszatértünk a tavalyi nyíregyházi eseményekre, amelyek akkor jelentős visszhangot váltottak ki Muri Enikő kapcsán. Az énekesnő szereplését idézték fel, aki már tavaly nyíltan vállalta békepárti álláspontját, és ezzel olyan politikai térbe lépett, amely komoly vitákat indított el a közéletben. A téma azóta is rendszeresen hivatkozási pont, amikor művészek politikai szerepvállalásáról esik szó. 

Muri Enikő rengeteg támadást kapott a nyíregyházi szerepvállalása után.
Muri Enikő Szabó Zsófinak vallott az őt ért támadásokról (Fotó: Mandiner YouTube-csatorna)

Hiába a támadások, Muri Enikő továbbra is a béke mellett van

„Nem követem, ki bánt, kinek szúrok szemet a puszta létezésemmel. Egyetlen dolog mellett akartam kiállni, mégpedig amellett, hogy a béke a legfontosabb. Szerintem ezt nem kell túlragozni” – kezdte Muri Enikő Lentulai Krisztián kérdésére válaszolva. Felidézte azt is, mennyire megérintette, amikor akkor meglátta a Nyíregyháza táblát: 

Nagyot dobbant a szívem, jó érzés volt otthon lenni. Megtisztelő feladat volt, hogy egy kerekasztal-beszélgetés keretében elmondhattam, miért fontos számomra a béke melletti kiállás

– árulta el Muri Enikő.

Muri Enikő ezúttal nem a színpadon, hanem a Mandiner músorában szerepel.
A miskolci Háborúellenes Gyűlésen, nemcsak színpadon zajlanak a programok, hanem a háttérben is remek beszélgetések vannak (Fotó: Mediaworks)

A következő generáció miatt is fontosnak tartja a politikai kiállást

Szabó Zsófi a művészek felelősségéről kérdezte az énekesnőt, aki szerint a közszereplők nem kerülhetik meg az értékvállalást: „Nekem azért fontos, hogy kiálljak az értékek mellett, mert fontos számomra a jövő. Ha egyszer édesanya leszek, vagy később nagymama, szeretném tudni, hogy mindent megtettem azért, hogy a következő generáció jó közegben élhessen, ameddig csak lehet"– fejtette ki.

Dér Heni és Tóth Gabi is sok támadást kap

Muri Enikő arról is beszélt, hogy a támadások idején mennyit jelentett számára a családja támogatása: „Van egy nagyon erős, jófej családom, akik fogják a kezemet. Emellett a külső támasz is nagyon felemelő, jóleső mankó volt ezekben a nehéz helyzetekben” – fogalmazott, megemlítve Tóth Gabit és Dér Henit is, akik szintén komoly támadásokkal szembesültek közéleti megszólalásaik miatt.

Tóth Gabi is megkapta a magáét, csupán azért mert a béke mellett van.
Muri Enikő, Szabó Zsófi, Dér Heni és Tóth Gabi is rengeteg bántást kapott a baloldali megmondóemberektől (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter beszédét is meghallgatta

Az énekesnő kitért arra is, hogy kíváncsiságból édesanyjával együtt megnézte a Tisza Párt egyik rendezvényét:  „Ment a monoton beszéd, nekem ennyi bőven elég is volt. Úgy érzékeltem, hogy Nyíregyházán is rengeteg volt a jobboldali szimpatizáns”

 – mondta Magyar Péter megmozdulására utalva, ahová Lentulai megfogalmazása szerint inkább katasztrófaturistaként mentek el. 

A beszélgetés végén Muri Enikő markáns véleményt fogalmazott meg a politikai jövőről is: 

Fel kell készülni mindenre, de elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány. Nem látom, hogy valódi változás következne be. Volt is a Fidesznek egy ilyen szlogenje anno hogy: Folytatjuk... Remélem, hogy folytatás következik a továbbiakban is. Nem tudok komolyan venni egy olyan embert, akit úgy hívnak, hogy Magyar Péter. Kizárólag a hatalom megszerzését érzem, azt viszont nem, hogy utána ki kormányozna és merre mennénk. Számomra ez káoszt és katasztrófát jelentene

– szögezte le Muri Enikő.

Muri Enikő őszintén vallott Magyar Péterről.
Muri Enikő Magyar Péterben nem látja az alternatívát, szerinte csak a hatalomvágy vezérli (Fotó: Bors)

Varga Judit érdemeit is kiemelte

Szabó Zsófi ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy szerinte Magyar Péter hitelességét alapjaiban kérdőjelezi meg az, ahogyan a feleségével bánt. Muri Enikő szerint Hajdú Péternek és Varga Juditnak sokan hálásak lehetnek azért, hogy „kinyitották azt a bizonyos szelencét”, amely után – mint fogalmazott – sok minden más megvilágításba került. A műsorban elhangzottak egyértelművé tették: Muri Enikő nem hátrál meg a tavaly vállalt álláspontjától, és továbbra is vállalja a közéleti vitákat, ha a békéről és a jövőről van szó. A miskolci esemény pedig ismét megmutatta, hogy egy művész megszólalása ma is képes komoly hullámokat kelteni a magyar közéletben.

A miskolci Háborúellenes Gyűlést itt udod visszanézni:

