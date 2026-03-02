A Kincsvadászok sztárja, Megyesi Balázs: A háborút meg kell szüntetni!

Megyesi Balázs a békéscsabai Háborúellenes Gyűlés előtt vallott a neveltetéséről, elmondása szerint szigorú, katolikus családban nőtt fel. A Kincsvadászok műtárgyszakértője eddig nem szólalt fel ebben a témában, de lapunknak elárulta, hogy itt volt már ennek az ideje. Balázs elmondása szerint szerette volna, ha az emberek tisztában lennének ezzel az oldallal is és nemcsak a baloldali média hazugságait hallgatnák.

Megyesi Balázs gyerekkora szigorú, katolikus nevelésben zajlott (Fotó: TV2)

Megyesi Balázs nem foglalkozik a negatív véleményekkel

A jelenlegi helyzetben sok jobboldali beállítottságú embernél előfordul, hogy a baloldali média egyszerre betámadja őket. A Kincsvadászok szakértője azonban nem vett észre ilyesfajta változást.

Kifejezetten pozitív hozzászólásokkal találkoztam. Rettentő sok pozitív megerősítést kaptam, ami nagyon jól esett. Azonban én nem vágyom semmiféle visszajelzésre, csupán a szavazófülkében vágyok jó helyre tett x-ekre

– mondta a Borsnak Megyesi Balázs.

Április 12-én jön el majd a nap, amikor a szavazók dönthetnek az ország jövőjéről. Balázs elmondása szerint fontos, hogy forró téma legyen a választás, de majd aznap dől el minden. „Nagyon szívesen kiállok bárkivel beszélgetni erről, de szerintem az a legfontosabb, hogy a szavazófülke magányában az ember majd tudja, hogy kire tegye a voksot” - jelentette ki Megyesi Balázs.

Megyesi Balázs nem szeretne nagyokat mondani a háborúról (Fotó: TV2)

Megyesi Balázs kiáll a béke mellett

A háború kérdése mindenki számára fontos, mivel tőlünk nem messze, a szomszédban folyamatosan ontanak ki emberi életeket a fegyverek. A Kincsvadászok sztárja egyértelműen fogalmazott a háború folytatásával kapcsolatban.

Mondhatunk okosakat a háborúról, de ennél azért sokkal fekete-fehérebb, mint hogy elméleteket gyártsunk vagy nagy rébuszokban beszéljünk róla. A véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy ezt a háborút meg kell szüntetni és minden erővel küzdeni kell azért, hogy Magyarországot messziről kerülje el

– emelte ki Megyesi Balázs.

A magyar kormány minden erejével az ellen küzd, hogy Magyarország bármiféle módon belefolyjon a szomszédos háborúba. A Kincsvadászok szakértője személyes tapasztalatait is megosztotta lapunkkal, amiket ismerősei éltek át a háború alatt. „Ungváron készítettem egy riportot olyan festőművésszel, akinek a megnyitójakor Donyeck környékén pont bombázások voltak. Megszűnt egy megnyitója, mert légiriadó volt éppen. Ezekre tudom azt mondani, hogy nem, nem, soha. Még a legkisebb szikráját sem szeretném érezni ennek” - osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Megyesi Balázs.