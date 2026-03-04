Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gelencsér Tímea: „Minden egyszerre történik, de nem bánom"

Gelencsér Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 09:00
exatlon hungaryPalik László
Karrier, új otthon és esküvőszervezés. Gelencsér Tímea számára most nincs megállás, mégis mosolyogva mesél az előtte álló megmérettetésekről.
N. V.
A szerző cikkei

Nemcsak egy munka az egykori szépségkirálynőnek az Exatlon Hungary, hanem egy olyan produkció, amelyhez személyes élmények fűzik. Amikor felmerült a visszatérés lehetősége, ezért is érzett Gelencsér Tímea egyszerre lelkesedést és bizonytalanságot. 

Gelencsér Tímea és Palik László
Gelencsér Tímea Palik László oldalán tér vissza (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Egykor versenyző volt Gelencsér Tímea az Exatlonban

„Először azt mondtam, hogy teljesen más élethelyzetben vagyok. Vőlegényem van, zajlik a házfelújítás, mellette készülünk az esküvőre; ebből nem lehet csak úgy ki­csek­kol­ni. Viszont imádom az Exatlont, egykor versenyeztem is Bajnokként, és nem szeretnék kimaradni belőle" – mondta a hot! magazinnak.

Végül megszületett a döntés: Gelencsér Timi Palik László mellett tér vissza az Exatlon Hungary műsorvezetőjeként. Miközben a forgatásra készül, komoly kihívásokkal kell szembe néznie.

Most kaptuk a hírt, hogy eladták azt a lakást, amelyben jelenleg élünk, ezért március elejéig el kell hagynunk az albérletet, így nagyon szorít az idő. Nem szeretnénk egy másik helyre költözni, hogy aztán onnan menjünk az új házba, ezért most nagyon megnyomjuk a felújítást. Sajnos ez is egy időigényesebb feladat, de reméljük, hogy hamar sikerül orvosolnunk minden problémát, és február végén beköltözhetünk az otthonunkba!

Gelencsér Tímea és párja, Simon Mátyás
Gelencsér Tímea Simon Mátyással (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Esküvőre készülnek: Simon Mátyás és Gelencsér Tímea férj és feleség lesznek

Gelencsér Tímea párja, Simon Mátyás társaságában a költözés mellett nagy erőkkel készülnek az esküvőre is, de a műsorvezető nem stresszel.

"Minden egyszerre történik, de nem bánom. Én szervezem az esküvőt, ezért minden úgy zajlik majd, ahogyan elképzelem. A táncot Mikes Anna tanítja be, úgyhogy jó kezekben vagyunk. Nem tervezünk nagy felhajtást, csak a családot és a közeli barátokat hívjuk meg."

Gelencsér Timi Exatlon Hungary újabb fejezetében visszatér és erről is lelkesen mesélt.

„Hálás feladatot kaptam: én leszek az, aki a versenyzők lelkével foglalkozik. Pontosan tudom, milyen a helyükben lenni, így ez testhezálló feladat számomra." 

Bár sokakban felmerül a kérdés, hogy hiányzik-e neki a versenyzés, Timi erre nagyon határozottan reagál.

Minden annyira klappolt akkor, hogy szerintem ilyen lehetőség egyszer adódik az életben, így nem szeretnék visszamenni az időben. Az én év­adom tökéletes volt! Maximum annyi hiányzott volna, hogy megnyerjem a versenyt, de ennek így kellett lennie. Nem a legügyesebbek között kezdtem, de akaraterővel sikerült feltornáznom magam oda.

Hot hétfői feltöltés Szabó Zsófi, Lékai Kiss Ramóna, Ördög Nóra Molnár Andrea Szabó Győző Makranczi Zalán Gelencsér Tímea Tilos használni 2026.03.04. előtt
A frissen megjelent hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz (Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu