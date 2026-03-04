Gelencsér Tímea: „Minden egyszerre történik, de nem bánom"

Nemcsak egy munka az egykori szépségkirálynőnek az Exatlon Hungary, hanem egy olyan produkció, amelyhez személyes élmények fűzik. Amikor felmerült a visszatérés lehetősége, ezért is érzett Gelencsér Tímea egyszerre lelkesedést és bizonytalanságot.

Gelencsér Tímea Palik László oldalán tér vissza (Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin)

Egykor versenyző volt Gelencsér Tímea az Exatlonban

„Először azt mondtam, hogy teljesen más élethelyzetben vagyok. Vőlegényem van, zajlik a házfelújítás, mellette készülünk az esküvőre; ebből nem lehet csak úgy ki­csek­kol­ni. Viszont imádom az Exatlont, egykor versenyeztem is Bajnokként, és nem szeretnék kimaradni belőle" – mondta a hot! magazinnak.

Végül megszületett a döntés: Gelencsér Timi Palik László mellett tér vissza az Exatlon Hungary műsorvezetőjeként. Miközben a forgatásra készül, komoly kihívásokkal kell szembe néznie.

Most kaptuk a hírt, hogy eladták azt a lakást, amelyben jelenleg élünk, ezért március elejéig el kell hagynunk az albérletet, így nagyon szorít az idő. Nem szeretnénk egy másik helyre költözni, hogy aztán onnan menjünk az új házba, ezért most nagyon megnyomjuk a felújítást. Sajnos ez is egy időigényesebb feladat, de reméljük, hogy hamar sikerül orvosolnunk minden problémát, és február végén beköltözhetünk az otthonunkba!

Gelencsér Tímea Simon Mátyással (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Esküvőre készülnek: Simon Mátyás és Gelencsér Tímea férj és feleség lesznek

Gelencsér Tímea párja, Simon Mátyás társaságában a költözés mellett nagy erőkkel készülnek az esküvőre is, de a műsorvezető nem stresszel.

"Minden egyszerre történik, de nem bánom. Én szervezem az esküvőt, ezért minden úgy zajlik majd, ahogyan elképzelem. A táncot Mikes Anna tanítja be, úgyhogy jó kezekben vagyunk. Nem tervezünk nagy felhajtást, csak a családot és a közeli barátokat hívjuk meg."

Gelencsér Timi Exatlon Hungary újabb fejezetében visszatér és erről is lelkesen mesélt.

„Hálás feladatot kaptam: én leszek az, aki a versenyzők lelkével foglalkozik. Pontosan tudom, milyen a helyükben lenni, így ez testhezálló feladat számomra."

Bár sokakban felmerül a kérdés, hogy hiányzik-e neki a versenyzés, Timi erre nagyon határozottan reagál.