Szörnyű pillanat: pánikba esett a motoros, majd lerepült a hegyoldalról – videó

Ártatlan helyzetben történt ijesztő baleset egy hegyi úton. Egy motoros megijedt, és a lehető legrosszabb döntést hozta.
Az Origo beszámolója szerint két motoros békésen araszolt felfelé egy kínai hegyi útszakaszon, amikor egyikük elveszítette az egyensúlyát. Nem tudni pontosan, mi okozta a hibát: elképzelhető, hogy az alacsony tempó miatt történt, de az is lehet, hogy más tényező állt a háttérben.
A nő mindenesetre megijedt, és amikor korrigálni próbált, a lehető legrosszabb döntést hozta. Ijedtében meghúzta a gázkart, így a motor nagy lendülettel leugratott a meredek hegyoldalról. A helyi lapok beszámolói szerint a motoros végül a saját lábán hagyta el a baleset helyszínét, és a csodával határos módon nem szenvedett súlyos sérüléseket.
