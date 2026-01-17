Kocsis Máté: A háborút nem finanszírozni kellene, hanem befejezni

A nap legfontosabb üzenete, hogy a magyarok Miskolcon is kiállnak a béke mellett- fogalmazott Kocsis Máté.
"Különösen aktuális ez most, mert néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke egy sajtótájékoztatón jelezte, hogy 90 milliárd eurót kívánnak az ukrán háborúra fordítani. Pontosabban 60 milliárdot adnának a háborúra és 30 milliárdot az ukrán állami szolgáltatások biztosítására.
Két probléma van ezzel: a háborút nem finanszírozni kellene, hanem befejezni.
Az ukrán állami szolgáltatások finanszírozásával pedig az a probléma, hogy szemmel láthatóan tombol a korrupció Ukrajnában az arany wc-től elkezdve a korábbi miniszterelnök őrizetbe vételéig. Az európai polgárok nem azt érdemlik a vezetőiktől, hogy ilyen helyekre költsék a pénzüket."
Az beállítja mindenki vérnyomását, hogy Ukrajna az elmúlt 1-két évben úgy, hogy nem Európai Uniós tagállam, eddig háromszor annyi pénzt kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta összesen.
