Kocsis Máté: A háborút nem finanszírozni kellene, hanem befejezni

A nap legfontosabb üzenete, hogy a magyarok Miskolcon is kiállnak a béke mellett- fogalmazott Kocsis Máté.

Kocsis Máté

Fotó: mw

"Különösen aktuális ez most, mert néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke egy sajtótájékoztatón jelezte, hogy 90 milliárd eurót kívánnak az ukrán háborúra fordítani. Pontosabban 60 milliárdot adnának a háborúra és 30 milliárdot az ukrán állami szolgáltatások biztosítására.

Két probléma van ezzel: a háborút nem finanszírozni kellene, hanem befejezni.

Az ukrán állami szolgáltatások finanszírozásával pedig az a probléma, hogy szemmel láthatóan tombol a korrupció Ukrajnában az arany wc-től elkezdve a korábbi miniszterelnök őrizetbe vételéig. Az európai polgárok nem azt érdemlik a vezetőiktől, hogy ilyen helyekre költsék a pénzüket."