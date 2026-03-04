Magyar városok kvíz: mennyire ismered az ország főtereit?

Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered fel a magyar városok főtereit apró részletek alapján.

Nem a legismertebb látványosságokra kérdezünk, de ismert tereket mutatunk.

A kvíz végén kiderül, valódi országjáró vagy-e.

A főtér mindig fontos hely egy város életében. Általában itt áll a városháza, itt emelkedik a legfontosabb templom, itt tartják az adventi vásárt, a koncerteket vagy a borfesztiválokat. A magyar városok főtere ráadásul meglepően hasonló is tud lenni. Barokk homlokzatok, Mária-oszlop, macskakő, kávézók teraszai – sokszor csak egy torony formája vagy egy jellegzetes épület dönti el, éppen Győrben, Egerben vagy Sopronban sétálunk. Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered a magyar városok főtereit.

Ebből a kvízből kiderül, hogy mennyire ismered a magyar városokat.

Fotó: Plam Petrov

Kvíz: felismered a magyar városok főtereit?

Ebben a magyar városok kvízben nem a legismertebb látványosságokra kérdezünk rá, hanem apró, árulkodó részletekre. Lehet, hogy rendszeresen utazol belföldön és már egy kép alapján egyből beugrik a város neve, ahol egyszer kávéztál vagy fotóztál. Vagy talán épp itt élsz?

Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a magyar városokban. A végén kiderül, igazi országjáró vagy, vagy itt az ideje egy újabb hétvégi kiruccanásnak.