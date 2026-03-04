Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Magyar városok kvíz: mennyire ismered az ország főtereit?

kvíz
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 08:45
belföldi utazásmagyar városfőtér
Egy főtér sokat elárul egy városról. Ez a kvíz most próbára teszi, mennyire ismered fel a magyar városok főterét néhány jellegzetes részlet alapján.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered fel a magyar városok főtereit apró részletek alapján.
  • Nem a legismertebb látványosságokra kérdezünk, de ismert tereket mutatunk.
  • A kvíz végén kiderül, valódi országjáró vagy-e.

A főtér mindig fontos hely egy város életében. Általában itt áll a városháza, itt emelkedik a legfontosabb templom, itt tartják az adventi vásárt, a koncerteket vagy a borfesztiválokat. A magyar városok főtere ráadásul meglepően hasonló is tud lenni. Barokk homlokzatok, Mária-oszlop, macskakő, kávézók teraszai – sokszor csak egy torony formája vagy egy jellegzetes épület dönti el, éppen Győrben, Egerben vagy Sopronban sétálunk. Ebből a kvízből kiderül, mennyire ismered a magyar városok főtereit.

Magyar városok kvízben Eger is szerepel
Ebből a kvízből kiderül, hogy mennyire ismered a magyar városokat.
Fotó: Plam Petrov

Kvíz: felismered a magyar városok főtereit?

Ebben a magyar városok kvízben nem a legismertebb látványosságokra kérdezünk rá, hanem apró, árulkodó részletekre. Lehet, hogy rendszeresen utazol belföldön és már egy kép alapján egyből beugrik a város neve, ahol egyszer kávéztál vagy fotóztál. Vagy talán épp itt élsz? 

Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a magyar városokban. A végén kiderül, igazi országjáró vagy, vagy itt az ideje egy újabb hétvégi kiruccanásnak.

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik város főterén állunk?

 

Székesfehérvár tavasszal:

@krptmedencei.vros Székesfehérvár tavaszi csodája: a Bory‑vár virágzó kertek ölelésében #székesfehérvár #boryvár #utazás #tavasz #látnivalók ♬ original sound - Kárpát-medencei Városok

