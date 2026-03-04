Gólyahír: megszületett a Győri ETO klasszisának második gyermeke

Örömhírt jelentett be Kari Brattset Dale. A Győri Audi ETO csapatkapitánya életet adott második gyermekének, egy gyönyörű kisfiúnak.
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég válogatott kézilabdázó a klub tájékoztatása szerint február 25-én adott életet második fiának, Martinnak. A Győri Audi ETO csapatával háromszoros Bajnokok Ligája-győztes beálló és férje, Kristian a közzétett fotók alapján nagyon boldogok. A 35 éves norvég kézilabdázó családja így már négytagúra bővült – írja az Origo.
A Győri Audi ETO KC közösségi oldalán is beszámolt az örömhírről.
A klub bejegyzésében azt írta:
Újabb gólyahír érkezett hozzánk. A legnagyobb örömmel osztjuk meg veletek, hogy csapatunk beállója, Kari Brattset Dale február 25-én életet adott második kisfiának, Martinnak, így egy aprócska ETO-szívvel lett gazdagabb a világ.
A klub a bejegyzés végén jó egészséget és sok boldog pillanatot kívánt Karinak és családjának.
