Gólyahír: megszületett a Győri ETO klasszisának második gyermeke

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 08:52
gólyahírGyőri Audi ETO
Mindenki boldog. Gyermeke született a győri klasszisnak.

Örömhírt jelentett be Kari Brattset Dale. A Győri Audi ETO csapatkapitánya életet adott második gyermekének, egy gyönyörű kisfiúnak.

Kisbabája született a Győri ETO játékosának.
Fotó:  Pexels.com

Babalázban a Győri Audi ETO

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég válogatott kézilabdázó a klub tájékoztatása szerint február 25-én adott életet második fiának, Martinnak. A Győri Audi ETO csapatával háromszoros Bajnokok Ligája-győztes beálló és férje, Kristian a közzétett fotók alapján nagyon boldogok. A 35 éves norvég kézilabdázó családja így már négytagúra bővült – írja az Origo.

A Győri Audi ETO KC közösségi oldalán is beszámolt az örömhírről.

A klub bejegyzésében azt írta: 

Újabb gólyahír érkezett hozzánk. A legnagyobb örömmel osztjuk meg veletek, hogy csapatunk beállója, Kari Brattset Dale február 25-én életet adott második kisfiának, Martinnak, így egy aprócska ETO-szívvel lett gazdagabb a világ.

A klub a bejegyzés végén jó egészséget és sok boldog pillanatot kívánt Karinak és családjának.

 

