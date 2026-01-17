Orbán Viktor Miskolcon: Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, minden tapasztalatra szükség lesz, hogy kimaradjunk a háborúból

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök végre színpadra lépett a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
A miniszterelnök rögtön azzal indított, hogy akkor járt először Miskolcon, amikor még a kommunisták irányították Magyarországot, és most amiatt jött vissza, hogy ez ne legyen így újra.
Kommunisták el! Szovjet csapatok ki! Következzen végre a szuverén, független Magyarország!
– jelentette ki Orbán Viktor.
37 éve tartottam először lakossági fórumot Miskolcon, azóta vagyunk szövetségbe
– fogalmazott miniszterelnök.
Volt idő amikor Miskolc városa adta a Fidesz alelnökét
– idézte fel a kormányfő, majd pedig Miskolc korábbi polgármestereit, közjogi méltóságait méltatta, és sok sikert kívánt Tóth-Szántai József jelenlegi miskolci polgármesternek.
Kriza Ákosról elmondta, hogy amikor már haldoklott, akkor is dolgozott a városért, feláldozta magát, nem véletlen, hogy halála után megsiratta a miniszterelnök is. Orbán Viktor szerint a 37 éves szerelmi történet még nem ért véget.
Ezúttal Orbán Viktort a közönség kérdezhette is, első kérdését pedig egy fiatal miskolci édesapától kapta azzal kapcsolatban, hogy Miskolc népessége egyre csak fogy, mennek el a fiatalok és mit lehetne ez ellen tenni?
A kormány milyen segítséget tud nekik nyújtani? – kérdezte a résztvevő. Orbán Viktor válaszában rámutatott: minden fiatalért első sorban a szülők a felelősek, és ez igaz politikai értelemben is. Mindenkit arra kért, hogy beszéljen saját gyermekével, politikáról is.
Ezzel összefüggésben kijelentette, a sportnak stratégiai ágazatnak kell maradnia, ugyanis a gyereknevelésnek fontos szerepe van a sporton keresztül. Szerinte a sport nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségének fejlődésére.
Aki a sportot támogatja, az a fiatalokat támogatja
– mutatott rá.
Emellett emlékeztetett: Miskolc, mint egykori szocialista iparváros, a rendszerváltás vesztese volt. A presztízse is egyre lejjebb csúszott, manapság azonban már egy modern ipari központ. A kormány intézkedéseinek eredményeit felidézve, többek között rámutatott: 2010 óta megfelezték a munkanélküliséget, háromszorosára nőttek a bérek, átvállaltak a várostól 36 milliárd forint adósságot.
Az ütem jó, az irány jó, de még nagyon sok a munka
– szögezte le.
Na de miért maradjon itt egy fiatal? Mint messziről jött ember, Orbán Viktor úgy látja: Miskolc fejlődés közben van és fejlődés előtt áll. Ma már lehet a fiatalnak saját lakása, ha maradni akar és ebben nagy segítség például a 3 százalékos hitel és a csok is. Jó a biztonság és jó a szakképzés.
A szakmunkásoké a jövő!
– jelentette ki.
Felhívta a figyelmet arra is, meg kell akadályozni, hogy ezeket a fiatalokat elvigyék Ukrajnába katonának.
Se katonát se pénzt nem küldünk, és akkor Miskolc is tud fejlődni
– hangoztatta.
A kormányfő további nézői kérdésre, miszerint mikor érkezhet egy high-tech nagyberuházás Miskolcra, elmondta, hogy a megyei jogú városban több mint 100 milliárd forintnyi beruházás érkezett az elmúlt időszakban.
A járműgyártással jobb óvatosnak lenni, mert épp korszakváltás zajlik az iparban. Győrben is lehetnek problémáink, ezt egy Rába-fejlesztéssel igyekszünk kipótolni
– jelentette ki a miniszterelnök utalva az Audira, amely leépít. Hozzátette, a jövő biztosan az elektromos autóké, így kizárólag ilyen beruházást lenne érdemes Miskolcra telepíteni.
A miniszterelnök egy másik nézői kérdésre válaszolva az oktatással és a pedagógusokkal kapcsolatban kiemelte, folyamatos kommunikációra van szükség az oktatás irányítói és a pedagógusok között, azonban ehhez együttműködés kell.
Az együttműködés akadozott, ez ugyanakkor nem csak pénz kérdése, bár ha jól számolok, akkor év végére a pedagógusok átlagbére eléri a 900 ezer forintot
– jelentette ki a kormányfő.
A nemzetközi szövetségekkel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, barátaink az amerikaiak, a kínaiak és a török világ is. Emellett Magyarországnak korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolata van Oroszországgal.
Az európai szövetségesekkel kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, Magyarország számíthat Csehországra, Olaszországra és Szlovákiára is.
A Benes-dekrétumok elfogadhatatlanok Orbán Viktor szerint, az ezekről szóló új szlovák törvény pedig terheli a szomszédainkkal való viszonyt.
Ezt a Benes ügyet rendbe kell tenni, a mi politikánknak ugyanis szerves része a Közép-Európa magyar nemzetrészekkel való együttműködés, és a védelmük. Egy magyar kormány sem fogadhatja el a Benes-dekrétumokat
– emelte ki a miniszterelnök. Kijelentette,
a Benes-ügyben érintett magyarok perköltségeit teljes egészében állja magyar állam.
A Miskolc-Kassa tengellyel kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, a miskolciaknak kell eldöntenie, hogy milyen jellegű kapcsolatot akarnak a felvidéki szomszédjukkal. A miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy amennyiben van rá nyitottság, gyorsvasút, vagy akár a Hódmezővásárhely-Szeged vonalhoz hasonlóan egy tram-train is épülhet a két város között.
A következő kérdés azzal volt kapcsolatos, hogy a Fidesznek mindig is nagy tervei voltak, amit meg is valósított. A jelenlegi helyzetben, a háború árnyékában lehetnek-e még nagy tervei a Fidesznek?
Orbán Viktor egy bibliai hasonlattal élve rámutatott, egy házat nem lehet homokra építeni.
Minden nagy tervnek kell, hogy legyen szikla alapzata.
Szerinte a további nagy terveknek négy feltétele van, amely ehhez a sziklaalapzathoz szükséges:
A miniszterelnök ezután kifejtette, a Fidesz-KDNP-nek milyen tervei vannak a következő ciklusra:
Én nem azért jöttem a politikába, hogy miniszterelnök legyek. Ez csak úgy történt. Azért jöttem, mert nagy dolgokban szerettem volna részt venni
– idézte fel Orbán Viktor. Elmondása szerint régen mindig az a mentalitás jellemezte a magyar politikát, hogy „merjünk kicsik lenni”. Kijelentette ő azt szeretné, hogy
a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek!
Egy prügyi, elégedett roma tanárnő cigánykérdéssel kapcsolatos kérdésére válaszolva a miniszterelnök elmondta, a legnehezebb mindig az alul lévők bekerülése a középosztályba. A magyar cigánysággal való együttműködés a jövő egyik legfontosabb kérdése.
A kormányfő a cigányság polgárosodásával, középosztályosodásával kapcsolatban kiemelte, a felnőttek esetében a munkahelyteremtés, a fiatalok esetében pedig az oktatás a kulcsfontosságú.
A cigány közösség bekapcsolódása a magyar életbe megkezdődött. Ezzel kizárólag mi foglalkoztunk az elmúlt 35 évben
– jelentette ki a miniszterelnök. Az életszínvonal emelkedésével kapcsolatban a kormányfő kiemelte, 2010-ben a magyarok 39 kg húst vásároltak átlagosan egy évben, most pedig több mint 60 kilogrammot.
Lehet erre is azt mondani, hogy egy része nálam van, de az, hogy az összes, az mégiscsak túlzás
– mondta viccesen Orbán Viktor.
Orbán Viktor elmondta, továbbra is komoly probléma, hogy Magyarországon 80 ezer olyan háztartás van, amelybe nincs bevezetve a vezetékes víz.
Fogunk ezzel foglalkozni. Elsőként meg kell nyitni a lehetőséget, hogy a középosztálynak legyen saját lakása, így nem fordul szemben a középosztály a cigánysággal
– magyarázta a miniszterelnök. Hozzátette, a következő négy évben pedig a kormány hangsúlyosan fog foglalkozni a cigányság lakhatási kérdéseivel.
A miniszterelnök elmondta,
Magyarország még mindig a régi háborúk következményeivel küzd.
Orbán Viktor kiemelte, a nyugat-európai országok megint háborúra készülnek.
Az európaiak beleadtak több mint 200 milliárdot, az ukránok meg most benyújtották a számlát több mint 800 milliárd euróról
– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, képtelenségnek tartja, hogy az Ukrajnának adott kölcsönöket Ukrajna valaha is visszafizesse. Orbán Viktor szerint Magyarország mostanáig elkerülte a háborút, ugyanakkor amennyiben bábkormány kerül Magyarország élére, bele fogunk csúszni a fegyveres konfliktusba.
Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, minden tapasztalatra szükség lesz, hogy kimaradjunk a háborúból
– jelentette ki a miniszterelnök.
