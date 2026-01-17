Orbán Viktor Miskolcon: Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, minden tapasztalatra szükség lesz, hogy kimaradjunk a háborúból

Kriza Ákosról elmondta, hogy amikor már haldoklott, akkor is dolgozott a városért, feláldozta magát, nem véletlen, hogy halála után megsiratta a miniszterelnök is. Orbán Viktor szerint a 37 éves szerelmi történet még nem ért véget.

Ezúttal Orbán Viktort a közönség kérdezhette is, első kérdését pedig egy fiatal miskolci édesapától kapta azzal kapcsolatban, hogy Miskolc népessége egyre csak fogy, mennek el a fiatalok és mit lehetne ez ellen tenni?

Orbán Viktor: A szakmunkásoké a jövő!

A kormány milyen segítséget tud nekik nyújtani? – kérdezte a résztvevő. Orbán Viktor válaszában rámutatott: minden fiatalért első sorban a szülők a felelősek, és ez igaz politikai értelemben is. Mindenkit arra kért, hogy beszéljen saját gyermekével, politikáról is.

Ezzel összefüggésben kijelentette, a sportnak stratégiai ágazatnak kell maradnia, ugyanis a gyereknevelésnek fontos szerepe van a sporton keresztül. Szerinte a sport nagyon jó hatással van a gyermekek személyiségének fejlődésére.

Aki a sportot támogatja, az a fiatalokat támogatja

– mutatott rá.

Emellett emlékeztetett: Miskolc, mint egykori szocialista iparváros, a rendszerváltás vesztese volt. A presztízse is egyre lejjebb csúszott, manapság azonban már egy modern ipari központ. A kormány intézkedéseinek eredményeit felidézve, többek között rámutatott: 2010 óta megfelezték a munkanélküliséget, háromszorosára nőttek a bérek, átvállaltak a várostól 36 milliárd forint adósságot.

Az ütem jó, az irány jó, de még nagyon sok a munka

– szögezte le.