BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Kill Bill egy jelenete a Tarantino-kvízben.

Tarantino-kvíz az igazi filmrajongóknak – Mennyire ismered a legendás rendező alkotásait?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 08:45
kultfilmquentin tarantinoszületésnap
Te is rajongsz a páratlan tehetséggel megáldott rendező filmjeiért? Akkor itt az ideje, hogy végre próbára tedd tudásodat! Ezt a Tarantino-kvízt csak a legnagyobb rajongóknak ajánljuk. Te köztük vagy?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Március 27-én ünnepli születésnapját a rendező, akinek a nevét talán mindenki ismeri, aki jártas a kultfilmek világában. Quentin Tarantino 63 életéve alatt a filmtörténelem megkerülhetetlen alakjává vált, köszönhetően egyedi történetmesélésének és megoldásainak. Te mennyire vagy jártas a rendező világában? Töltsd ki a Tarantino-kvízt, és kiderül!

Popcornnal mozizó fiatal nő a kanapén a Tarantino-kvízben.
Igazi filmrajongó vagy? Akkor ez a Tarantino-kvíz nem foghat ki rajtad!
Fotó: 123RF
  • Quentin Tarantino március 27-én ünnepli 63. születésnapját.
  • Filmes kvízünkkel most letesztelheted, te ismered-e Tarantino minden legendás forgatókönyvét.
  • A rendezőnek olyan utánozhatatlan moziélményeket köszönhetünk, mint az Aljas nyolcas vagy a Django elszabadul.

Nem minden rendező mondhatja el magáról, hogy a neve tulajdonképpen egy külön műfajt jelent a filmvilágban, de Tarantino biztosan közéjük tartozik. A Tennessee állambeli Knoxville-ben született alkotó már egészen fiatalon csatlakozott a filmiparhoz, és hamar világossá vált, hogy nem egy hétköznapi történetmesélő válik majd belőle. Karrierjét az 1992-es Kutyaszorítóban című filmmel robbantotta be, amely a Sundance Filmfesztiválon azonnal felkeltette a szakma figyelmét. Két évvel később pedig a Ponyvaregény című filmje már közönségkedvenc lett, és elnyerte a cannes-i Arany Pálmát is, ezzel végleg beírva Tarantinót a filmtörténelembe. Azóta olyan kultikus filmeket köszönhetünk neki, mint a Kill Bill, a Becstelen brigantyk vagy a Django elszabadul – mindegyik sajátos stílussal, erős karakterekkel és felejthetetlen jelenetekkel.

Tarantino filmjeit nem egyszerűen a történetek tették igazán naggyá. Képes volt egy teljesen új és szinte megmagyarázhatatlan hangulatot teremteni a nézőkben: váratlanul csavarodó cselekményszálakkal, hosszú, feszült párbeszédekkel, meghökkentő jelenetekkel és nem utolsósorban az erőteljes vizuális világgal. A narratívájuk magával ragadta a nézőket. Muszáj volt aktívan figyelniük, hogy megértsenek minden aprólékosan kidolgozott részletet. Te figyeltél eléggé, hogy igazi Tarantino-fannak hívhasd magad? Filmes kvízünkből kiderül! Tedd próbára tudásodat a Tarantino-kvíz segítségével!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik Tarantino-film főszereplője egy bosszúálló menyasszony?

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
