Kvíz: ma 83 éves Martin Scorsese – Felismered melyik film jelenetét látod a képen?

Ha te is annyira szereted Martin Scorsese filmjeit mit mi, akkor ez a kvíz neked készült! Idézd fel velünk a rendező ikonikus filmjeit!
8 kép, 16 filmcím. Vajon hányat sikerül helyesen összepárosítanod? A hibátlan eredmény csak keveseknek sikerül, még ha láttad is a Viharsziget, a Dühöngő bika, vagy A tégla című remekműveket, akkor is megzavarhat, hogy Scorsese két kedvenc színésze, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro is többször feltűnik a képeken. Készen állsz? Induljon a kvíz!
Nézd meg az alábbi interjút a rendezővel:
