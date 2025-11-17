14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kvíz: ma 83 éves Martin Scorsese – Felismered melyik film jelenetét látod a képen?

Martin Scorsese
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 14:45
Ma ünnepli születésnapját a világhírű rendező. A jeles alkalomból egy filmes kvízzel készültünk, amiben azt vesszük górcső alá, mennyire vagy otthon Martin Scorsese munkásságában. Készen állsz? Induljon a kvíz!
Kelemen Dorina
Ha te is annyira szereted Martin Scorsese filmjeit mit mi, akkor ez a kvíz neked készült! Idézd fel velünk a rendező ikonikus filmjeit!

Martin Scorsese integet az Oscar-díjátadón
Kvíz a születésnapos Martin Scorseseről, vajon felismered melyik film jelenetét látod a képen?
8 kvízkérdés Martin Scorsese munkásságáról

8 kép, 16 filmcím. Vajon hányat sikerül helyesen összepárosítanod? A hibátlan eredmény csak keveseknek sikerül, még ha láttad is a Viharsziget, a Dühöngő bika, vagy A tégla című remekműveket, akkor is megzavarhat, hogy Scorsese két kedvenc színésze, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro is többször feltűnik a képeken. Készen állsz? Induljon a kvíz!

Melyik film jelenetét látod a képen?

Nézd meg az alábbi interjút a rendezővel:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

