Ez csak a legnagyobb rajongóknak fog menni: itt a nagy Quentin Tarantino-kvíz

Az eddigiekben arra szántuk a hétvégét, hogy bemutassuk az olvasóknak Hollywood legnagyobb rendezőit. Elérkezett a vizsga ideje, így készítettünk egy kvízt, amivel bárki letesztelheti, mennyire ismeri a filmszakma legnagyobb arcait. Ezen a hétvégén kiderül, mennyire ismerik az olvasók Quentin Tarantinot.

Most kiderül mennyit tudunk Quentin Tarantinoról (Fotó: Xinhua / eyevine)

Quentin Tarantino filmek

A legtöbb alkotó emberrel ellentétben Tarantino egészen későn jött rá, mivel is szeretne foglalkozni valójában. Már bőven a húszas éveiben járt, amikor megírta első nagyjátékfilmes forgatókönyvének alapját. Robert Redfordnak köszönhetően a Sundance “inkubátorprogramjában” el is készíthette a rövidfilm-változatot, ami később egészestés mozivá nőtte ki magát. Ez volt a Kutyaszorítóban, melyben olyan mozis óriások tűntek fel, mint Harvey Keitel, Michael Madsen és Steve Buschemi, de maga Tarantino is cameozott egyet, amit előszeretettel művelt későbbi filmjeiben is, gondoljunk csak a Ponyvaregény kávéfőzős jelenetére.

A Kutyaszorítóban után sorra gyártotta a mára klasszikussá váló filmeket. A Ponyvaregényben Uma Thurman és John Travolta mutatta meg nekünk, hogyan kell helyesen twistelni, Samuel L. Jackson pedig megsúgta, melyik a legfinomabb hamburger. Az Alkonyattól pirkadatig rendezői székében ugyan Robert Rodriguez foglalt helyet, Tarantino csupán a forgatókönyvet írta, de ez a film taposta ki az utat a Ryan Coogler rendezte Bűnösök előtt, ami most a 16 Oscar-jelölésig szaladt. A Kill Bill annak ellenére, hogy majdnem Uma Thurman életébe került, sokak szerint a rendező életművének csúcsa, a Jackie Brown pedig filmtörténeti jelentőségűvé vált, ugyanis ez azon ritka bűnfilmek egyike, ahol egy színesbőrű női főhősre épül a cselekmény, aki aktív szereplője a történetnek, nem pedig túlszexualizált mellékszereplő vagy tragikus hős.

Legutóbbi filmje, a Volt egyszer egy...Hollywood lassan a 10. jubileumához közelít, azóta a Tarantino rajongók feszült figyelemmel várják a rendező következő, és állítólag utolsó filmjét. Tarantino sosem rejtette véka alá, hogy nem szeretne nyugdíjas koráig dolgozni. Összesen 10 filmre limitálta magát, állítólag, ha elkészül a többször is újraírt A filmkritikus, a rendező örökre visszavonul a szakmától.