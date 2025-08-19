Quentin Tarantino sosem hallott részleteket árult el utolsó filmjéről: tényleg megtörténik?

A véres jelenetek koronázatlan királya is tudott választani kedvencet a saját alkotásai közül. Quentin Tarantino 9 filmet jegyez napjainkig és elmondása szerint a 10. lesz az utolsó rendezése. A többi nagy névhez képest ez egy igencsak kis szám, mégis a legnagyobbak között tartjuk számon a Kill Bill rendezőjét.

Quentin Tarantino szerint a Kill Bill az a filmje, ami minden esszenciáját magába foglalja (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Quentin Tarantino kedvence

A rendező egy podcastben végre kiterítette a lapjait és rangsorolta eddigi alkotásait.

A Volt egyszer egy...Hollywood a kedvencem, a Becstelen Brigantyk a legjobb alkotásom, de a Kill Bill szerintem az abszolút Tarantino-film.

A Volt egyszer egy...Hollywood valóban óriási siker volt 2019-ben és azóta sem hagyja nyugodni a rajongókat. Főleg, hogy a sokak kedvenc karakterévé vált Cliff Booth-ról szóló spin-off filmről már felreppentek a pletykák. Azonban legnagyobb bánatunkra nem ez lesz Tarantino 10. rendezése. A Brad Pitt főszereplésével készülő Cliff Booth kalandjai David Fincher rendező kezei közül kerül ki. Ugyan ez a film a rendező kedvence, mégsem ezt tartja a legjobb alkotásának. A Becstelen Brigantyk elmondása szerint a legjobb forgatókönyv, amit készített, igazi mesterműnek tartja. Ezt követi szorosan az Aljas nyolcas és a Volt egyszer egy...Hollywood. De a Tarantino-filmek koronaékszere vitathatatlanul az Uma Thurman főszereplésével készült Kill Bill.

Nem véletlen, hogy Tarantinonak is a Volt egyszer egy...Hollywood a kedvence (Fotó: Columbia Pictures)

A Kill Bill az abszolút Quentin-film. Senki más nem tudta volna megcsinálni. Ebben minden benne van, ami én vagyok, a véres cafatoktól kezdve a szenvedélyemen és megszállottságomon át a képzeletem legmélyebb bugyraiig. Azt gondolom arra születtem, hogy megcsináljam a Kill Billt.

A misztikus 10.

Tarantino nem először beszélt az ominózus utolsó filmjéről. Már címet is tudunk, vagy legalábbis A filmkritikus munkacímen emlegeti a rendező a régóta készülő alkotást. A podcastben elmondta, hogy ugyan elkészült egy forgatókönyv, de az utolsó pillanatban kikukázta az egészet, mert “túlságosan hasonlított az eddigi filmjeire”.

“Imádom ezt a forgatókönyvet, de úgy érzem, ugyanazt az utat járom, amit eddig. Ezért nem lettem lelkes tőle. Az utolsó alkotásomnak megint olyannak kell lennie, hogy magam sem tudjam, mit csinálok éppen. Feltérképezetlen területen kell járnom.”