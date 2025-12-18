1963-ban ezen a napon született Bard Pitt, akit valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Hacsak nem egy lakatlan szigeten éltél az elmúlt 40 évben, akkor pontosan tudod, kié az az igéző kék szempár, amit úgy imád a kamera és persze mi is. Jöjjön egy születésnapi Brad Pitt kvíz, amit minden rajongónak érdemes kitöltenie! Vajon hány kérdésre tudsz helyesen válaszolni?

Születésnapi Brad Pitt kvíz az igazi rajongóknak – Vajon mennyire ismered a sármos színész filmjeit? / Fotó: Photo12 via AFP / afp

62 éves lett Brad Pitt.

Színészként számos filmben szerepelt.

Producerként is számos sikeres film elkészítésében részt vett.

Brad Pitt kvíz az igazi rajongóknak

Őszintén, hölgyeim, ki rúgná ki az ágyából ezt a sármos palit? Ha nem tudná meg más, valószínűleg senki. Brad Pitt 62 éves lett, de a sikere a nők körében töretlen. Szerencsére a csinos pofi mögött komoly színészi tehetség is megbújt, így nem tűnt el a hollywoodi süllyesztőben.

Brad Pitt nevéhez olyan filmek köthetők, mint a Harcosok klubja, Benjamin Button különös élete, a Hetedik vagy épp a Mr. és Mrs. Smith.

Tudtad, hogy producerként A tégla és a 12 év rabszolgaság című filmek elkészítésében is tevékenykedett? Hát igen, többet tud ez a férfi, mint levetkőztetni a szemeivel. Tedd próbára a tudásod, lássuk, mennyire ismered a színész karrierjét a következő kvízzel!

