Kvíz: 7 kérdés Tim Burton különleges fantáziavilágáról, amelyet csak kevesen ismernek – Te köztük vagy?

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 14:45
Töltsd ki a kvízt! Ünnepeld velünk az utánozhatatlan rendezőt, és különös világát: ma van Tim Burton születésnapja!
Ripszám Boglárka
Kevés rendező van Hollywoodban, akinek ha elindul egy filmje, már az első képkockáról tudjuk ki rendezte. De Tim Burton pont ilyen. A gótikus hangulat, a fekete humor és a szürreális karakterek világa egybeforrt a nevével. Ha meglátunk a képernyőn egy sápadt, kócos főhőst vagy egy szomorkásan bájos, gülüszemű animált figurát, azonnal tudjuk, hogy ez bizony, Burton keze munkája.

Tim Burton, portré, kvíz, rendező
Augusztus 25-én ünnepli szülinapját a legendás rendező: Tim Burton
Fotó: Ernesto Ruscio /  GettyImages

Burton filmjeiben ott a gyermeki fantázia és a felnőttkori szorongás is egyszerre. Nemcsak mesél, de tükröt is tart a nézők elé: megmutatja, milyen kívülállónak lenni, másnak lenni, kilógni a sorból, és talán éppen ezért rezonálunk vele ennyire; mert mind átéltük már az érzést, hogy nem passzolunk a sorba. A Tim Burton teremtette világot, épp ez groteszk ellentmondásossága teszi egyszerre hátborzongatóvá és szívet melengetővé – és mi ezt imádjuk! 

A Tim Burton-univerzum 

A ’80-as években robbant be a köztudatba, és azóta is olyan ikonikus filmeket adott nekünk, mint az Ollókezű Edward, a Charlie és a csokigyár, a Karácsonyi lidércnyomás vagy éppen az Alíz Csodaországban. De persze ne feledjük a legutóbbi nagy sikerét sem: a Wednesday sorozatot, amellyel sikerült újra a fiatal generációhoz (is) szólnia.   

Ünnepelj velünk! 

Augusztus 25. Tim Burton születésnapja. Itt az ideje méltó módon felköszönteni; töltsd ki kvízt, és nézd meg mennyit tudsz a Burton-filmekről! Most kiderül mekkora rajongó vagy! 

 Tim Burton kvíz: te mennyire ismered a különc rendező filmjeit?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik szuperhős filmjét rendezte Tim Burton?

A TOP10 Tim Burton film:

Töltsd ki még több kvízt:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
