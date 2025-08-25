Kvíz: 7 kérdés Tim Burton különleges fantáziavilágáról, amelyet csak kevesen ismernek – Te köztük vagy?

Kevés rendező van Hollywoodban, akinek ha elindul egy filmje, már az első képkockáról tudjuk ki rendezte. De Tim Burton pont ilyen. A gótikus hangulat, a fekete humor és a szürreális karakterek világa egybeforrt a nevével. Ha meglátunk a képernyőn egy sápadt, kócos főhőst vagy egy szomorkásan bájos, gülüszemű animált figurát, azonnal tudjuk, hogy ez bizony, Burton keze munkája.

Augusztus 25-én ünnepli szülinapját a legendás rendező: Tim Burton

Fotó: Ernesto Ruscio / GettyImages

Burton filmjeiben ott a gyermeki fantázia és a felnőttkori szorongás is egyszerre. Nemcsak mesél, de tükröt is tart a nézők elé: megmutatja, milyen kívülállónak lenni, másnak lenni, kilógni a sorból, és talán éppen ezért rezonálunk vele ennyire; mert mind átéltük már az érzést, hogy nem passzolunk a sorba. A Tim Burton teremtette világot, épp ez groteszk ellentmondásossága teszi egyszerre hátborzongatóvá és szívet melengetővé – és mi ezt imádjuk!

A Tim Burton-univerzum

A ’80-as években robbant be a köztudatba, és azóta is olyan ikonikus filmeket adott nekünk, mint az Ollókezű Edward, a Charlie és a csokigyár, a Karácsonyi lidércnyomás vagy éppen az Alíz Csodaországban. De persze ne feledjük a legutóbbi nagy sikerét sem: a Wednesday sorozatot, amellyel sikerült újra a fiatal generációhoz (is) szólnia.

Ünnepelj velünk!

Augusztus 25. Tim Burton születésnapja. Itt az ideje méltó módon felköszönteni; töltsd ki kvízt, és nézd meg mennyit tudsz a Burton-filmekről! Most kiderül mekkora rajongó vagy!