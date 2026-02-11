Paparazzit vert, magára haragította a teljes filmvilágot — Ezek Quentin Tarantino leghíresebb balhéi

Quentin Tarantino a napokban letarolta az internetet a The Adventures of Cliff Booth előzetesével. Vicces helyzet, mert a Ponyvaregény legendás rendezőjének papíron nincs közvetlen köze a folytatás elkészültéhez, de majdnem minden forgatáson ott volt, hogy kiegészítse David Fincher munkáját — de nem, mégse nevezzük őt társrendezőnek! Nyilván ez csak köntörfalazás, hogy az utolsó, tizedik filmjének a misztikumát fenntartsa. Tarantino egyébként az egyedi filmes stílusán és remek zenei ízlésén kívül hihetetlen lobbanékony természettel rendelkezik, mely miatt igen szórakoztató megszólalásokat is köszönhetünk neki.

Quentin Tarantino soha nem tartja magában a véleményét (Fotó: Rodrigo Reyes Marin)

„Ha nem lenne nálad a kamera, végigrugdosnálak az utcán” — Quentin Tarantino

Ha az ember közszereplő, kéretlenül betalálják őt a pofátlanabb újságírók, paparazzik, hogy valami reakciót csikarjanak ki belőle. Tarantino épp egy rosszabb hangulatában lehetett, amikor pont egy ilyen helyzetbe került egy Starbucks parkolóban. Már a paparazzi jelenléte is felhúzta őt, olyannyira hogy egy enyhe, fenyegető ütést is leadott neki. A paparazzi ezután tovább provokálta, de Tarantino nem állt bele ennél jobban — de azt azért közölte, hogy mit tenne a lesifotóssal, ha nem lenne kamera nála.

Valaki belekötött Tarantinóba, hogy túl erőszakosak a filmjei

A Quentin Tarantino-filmek elidegeníthetetlen ismertetőjele a filmjeiben látható nyílt erőszak. Mint a borsó és a héja, nem létezhet egyik a másik nélkül. Ezért egy San Francisco-i hírműsorban a műsorvezető próbálta kérdőre vonni és konkrétan rákérdezett, hogy miért kell ennyire erőszakos filmeket csinálni. Tarantino pedig erősen ráripakodott:

AZÉRT, MERT JÓ MÓKA, JAN... ÉRTED?!

Amikor félbeszakított egy interjút

Pontosan ez az előbbi téma merült fel egy frissebb interjúban is. A filmjei erőszakosságáról már annyiszor kérdezték őt, hogy egyszerűen tele lett vele a hócipője. Az újságíró, Krishnan Guru-Murthy láthatóan nem igazán volt felkészülve erre az interjúra, igyekezte szakadatlanul válaszra bírni a rendezőt, de Tarantino elég határozottan reagált:

Én most baromira lekeverem ezt a témát!

Ugyanez az újságíró egyébként egy másik esetben Robert Downey Jr.-t kérdezte apjának az alkoholizmusáról és gyerekkoráról, minek hatására a színész fogta a kabátját és lelépett.