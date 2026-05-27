Éhezés vagy luxus vár időskorban? Így élnek nyugdíjasként a szomszédaink

Ausztria évente tizennégy alkalommal fizet.

Magyarországon tovább kell dolgozni.

Horvátország kifejezetten bünteti a nyugdíjasokat.

Szlovákia veri a közép-európai mezőnyt.

Romániában és Szlovéniában demográfiai katasztrófa közeleg.

Amikor megöregszünk és elérkezünk a nyugdíjkorhatárhoz, a megszokott életszínvonalunk fenntartása igazi művészetté válhat. Az Eurostat és az OECD legfrissebb jelentései alapján hatalmas szakadék tátong a nyugdíjak között a határainkon túl; nem mindegy ugyanis, hogy hol lesz az ember nyugdíjas. Míg egyes szomszédainknál az elavult nyugdíjrendszer miatt teljes elszegényedés várja az időseket, máshol rendkívül kényelmes nyugdíjas léttel találkozhatnak. Az alábbiakban összeszedtük a régió öt államának adatait. Vajon hogyan és mennyi nyugdíjat kaphatnak az egyes országban az idősek?

Nem mindegy, hogy milyen a nyugdíjrendszer: kuporgatva töltjük a nyugdíjas éveinket, vagy minden héten egy bécsi kávézóban?

Magyarországi nyugdíjrendszer: a nyugdíjasok adóparadicsoma

A nemzetközi szakértők (OECD) által javasolt drasztikus nyugdíjreformot egyelőre elhalasztották hazánkban, de a nyugalmazott korúaknak többségében nincs mire panaszkodniuk. A nyugdíjazási korhatár jelenleg 65 év, ám a nők esetében már 40 év fölött lehetőség van nyugdíjba vonulni. A nyugdíj összege jelenleg a korábbi fizetés 51%-a, ezenfelül azonban 13. és 14. havi plusz juttatás is jár. Sokaknak ez nem elég a korábbi életszínvonaluk fenntartásához, ám lehetőség van kettős jövedelemre, pontosabban a nyugdíjra, azonkívül pedig továbbfoglalkoztatás fizetésre, amely után kizárólag a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le.

Ausztria: az egyéni nyugdíjszámlák rendszere

Ausztriában egyéni nyugdíjszámlák képezik a rendszer alapjait, aminek következtében a korábbi átlagbérük akár 80 százalékát is megkaphatják. Az összeget a nyugdíjasoknak évi 14-szer utalják, vagyis májusban és októberben duplán folyósítja számukra az államkincstár. Ha nem sok pénz gyűlt össze az egyéni számlákon, akkor sincs nagy baj, mert a törvényileg garantált minimum nyugdíj 1210 euró, ami hozzávetőlegesen 450 ezer forint. Üröm az örömben, hogy a sávos adózás miatt ha valaki munkát is vállal nyugdíj mellett, akár 48 százalékos adót is beszedhet tőle az állam.