Hatalmas csattanás az encsi kereszteződésben: tíz gyermeket vittek szirénázó mentők kórházba a baleset után

A baleset Encs egyik forgalmas kereszteződésében történt, ahol az érintett útszakaszon azonnal forgalmi akadály alakult ki. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói vonultak ki a buszbaleset helyszínére, akik a további veszélyek elkerülése érdekében áramtalanították a kisbuszt, valamint megkezdték a műszaki mentést és a helyszín biztosítását.

Az encsi buszbalesetben többen megsérültek, a buszon utazó gyermekek közül többjüket is kórházba szállították

Rendkívüli műszaki mentés történt a buszbaleset helyszínén

Elsőbbségi konfliktus állhat a háttérben

Helyszíni információk szerint feltételezhetően elsőbbségi konfliktus vezethetett az ütközéshez. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte a BOON-nal, hogy a baleset következtében a buszon utazó gyermekek közül többen is orvosi ellátásra szorultak, valamint a kisbusz egyik utasa is megsérült. A helyszínről a mentők végül tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak stabil állapotban, könnyebb sérülésekkel kórházba.