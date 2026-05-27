Hatalmas csattanás az encsi kereszteződésben: tíz gyermeket vittek szirénázó mentők kórházba a baleset után

A boon.hu cikke szerint a baleset Encs egyik forgalmas kereszteződésében történt, ahol az érintett útszakaszon azonnal forgalmi akadály alakult ki. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói vonultak ki a helyszínre, akik a további veszélyek elkerülése érdekében áramtalanították a kisbuszt, valamint megkezdték a műszaki mentést és a helyszín biztosítását.
Helyszíni információk szerint feltételezhetően elsőbbségi konfliktus vezethetett az ütközéshez. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte a BOON-nal, hogy a baleset következtében a buszon utazó gyermekek közül többen is orvosi ellátásra szorultak, valamint a kisbusz egyik utasa is megsérült. A helyszínről a mentők végül tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak stabil állapotban, könnyebb sérülésekkel kórházba.
