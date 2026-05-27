Hatalmas csattanás az encsi kereszteződésben: tíz gyermeket vittek szirénázó mentők kórházba a baleset után

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 15:03
Súlyos baleset történt kedden délután Encsen, a Petőfi út és a Bem József út kereszteződésében. Egy mintegy 50 gyermeket szállító kirándulóbusz és egy kisbusz ütközött össze, a balesetben többen megsérültek.
Az encsi buszbalesetben többen megsérültek, a buszon utazó gyermekek közül többjüket is kórházba szállították otó: Boon.hu

 

Rendkívüli műszaki mentés történt a buszbaleset helyszínén

A boon.hu cikke szerint a baleset Encs egyik forgalmas kereszteződésében történt, ahol az érintett útszakaszon azonnal forgalmi akadály alakult ki. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a város hivatásos tűzoltói vonultak ki a helyszínre, akik a további veszélyek elkerülése érdekében áramtalanították a kisbuszt, valamint megkezdték a műszaki mentést és a helyszín biztosítását.

Elsőbbségi konfliktus állhat a háttérben

Helyszíni információk szerint feltételezhetően elsőbbségi konfliktus vezethetett az ütközéshez. A baleset pontos körülményeit a hatóságok még vizsgálják.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte a BOON-nal, hogy a baleset következtében a buszon utazó gyermekek közül többen is orvosi ellátásra szorultak, valamint a kisbusz egyik utasa is megsérült. A helyszínről a mentők végül tíz gyermeket és egy felnőttet szállítottak stabil állapotban, könnyebb sérülésekkel kórházba.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
