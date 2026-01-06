Igy változnak idén a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások, illetve azok kifizetésére vonatkozó szabályok

Nyugdíjakat érintő emelések és kifizetések:

2026. január 1.-től 3,6%.-os mértékben a nyugdíjak illetve a nyugdíj szerű ellátások, megemelet összegű februári nyugdíjak kifizetésre 2026.02.12.-én kerül sor amivel egyidőben kerül kifizetésre a 13 havi nyugdíj teljes összege valamint a 14 havi nyugdíj ami a havi ellátás 25%.-a vagy is (1 heti összegnek felel meg). 2030.-ig fokozatosan bevezetése kerül a 14 havi ellátás teljes összege, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy februárban a jogosultak két és egynegyed havi ellátást kapnak egyszerre.

Igy változnak idén a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások. Fotó: MW archív

Kik jogosultak az év eleji nyugdíjemelésre, illetve 13 havi valamint 14 havi ellátásokra

Kizárólag azokat illeti meg akik 2025.12.31.-én vagy azt megelőző időpontban már nyugdíjban részesültek. Kereseti korlát korhatár előtti ellátások folyósításnál.

Akik korhatár előtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban részesülőknek, és mellette munkát végeznek rájuk továbbra is érvényes az éves kereseti korlát. 2026.-ban az éves kereseti korlát a minimálbér 18 szorosa.

A minimálbér összege 322.800 szorozva 18 hónappal vagy is 5.810.400.-Ft

Amennyiben a korhatár előtti ellátásban részesülő személy éves nyugdíjjárulék köteles keresete túllépi a jogszabályban előírt összeget, úgy 15 napon belül kérni kell az ellátás folyósításának szüneteltetését a Magyar Államkincstártól.

Nyugdíj újraszámítás

Abban az esetben, ha valaki korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül, és eléri az öregségi nyugdíj korhatárt vagy is betölti a 65 életévét, kizárólag abban az esetben kérheti az öregségi nyugdíj megállapítását, ha az ellátás megállapítását követően legalább egy évig biztosítási jogviszonnyal rendelkezik.

A rokkantsági, valamint a rehabilitációs ellátás esetén a 65. életév betöltését követően akkor is benyújtható öregségi nyugdíjigény, ha az ellátás megállapítását követően kevesebb mint 365 napot folytatott keresőtevékenységet, vagy egyáltalán nem végzett ilyet.

Egészségügyi dolgozókra vonatkozó változások

Azoknak az orvosoknak illetve egészségügyi dolgozóknak akik nyugdíj mellett dolgoztak és a foglalkoztató egészségügyi intézmény folyósította a nyugdíjat „jövedelemkiegészítés jogcímén” idén januártól megszűnik ez a korlátozás, mivel a nyugdíj folyósítást a Magyar Államkincstár veszi át.