Ez a járandósága annak, aki elveszíti az állását - íme minden fontos információ és teendő!

A munkahely elvesztése után az állam pénzbeli juttatásokkal, képzésekkel és utazási kedvezményekkel segíti az álláskeresőket, a nyugdíj előtt állók pedig speciális segélyre számíthatnak. Ez a teendő, ha valaki elveszíti a munkáját!
Akit elbocsátanak vagy közös megegyezéssel távozik a munkahelyéről, a következő lépéseken kell végigmennie:
Miután elveszíti valaki a munkahelyét és szeretne különböző támogatásokban részesülni, első lépésként kérnie kell, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék. Ez megtehető személyesen a lakóhely szerint illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán (ezek listája itt található), vagy elektronikusan itt.
Miután regisztrált, mint álláskereső, jogosulttá válik az álláskeresési járadékra (korábbi nevén munkanélküli segélyre). Ezt külön igényelni kell és akkor jár, ha az elmúlt 3 évben legalább 360 napnyi jogosultsági időt szerzett a kérelmező, tehát bejelentve dolgozott. A járadék maximum 90 napig jár, az összege pedig havi 322.800 forint.
Nem pénzbeli támogatásokat, mint például támogatott képzéseken, nyelvtanfolyamokon való részvétel, pályatanácsadás, önéletrajzírás, interjúfelkészítés, állásközvetítés, hatósági bizonyítvány igénylése a nyilvántartott adatokról és ingyenes bérlet. Ezekkel kapcsolatban további információk itt érhetők el.
Budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező regisztrált álláskeresők ingyen utazhatnak a legtöbb BKK-járaton, HÉV-en, MÁV-vonaton Budapest területén és egyes VOLÁN-járatokon. Az ingyenes bérletet kiváltani 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal lehet, például úgy, hogy a hitelesített PDF-et az [email protected] címre elküldjük és 24 órán belül át is vehető a bérlet. Emellett a jegypénztárakban is igényelhető az ingyenes bérlet.
Akinek kevesebb mint 5 éve van a nyugdíjkorhatárig és tartósan nem talál munkát, az az álláskeresési járadék kimerítése után Nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (NYES) is igényelhet. Jogosultsági feltételek:
