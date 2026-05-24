Ez a járandósága annak, aki elveszíti az állását - íme minden fontos információ és teendő!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 08:00
Milyen juttatásokra, támogatásokra jogosultak az álláskeresők? Milyen iratokat és hová kell benyújtani, ha valaki elveszíti a munkáját? Mi a helyzet abban az esetben, ha az illető nyugdíj előtt áll? Mutatjuk!
A munkahely elvesztése után az állam pénzbeli juttatásokkal, képzésekkel és utazási kedvezményekkel segíti az álláskeresőket, a nyugdíj előtt állók pedig speciális segélyre számíthatnak. Ez a teendő, ha valaki elveszíti a munkáját!

Fotó: tadamichi /shutterstock

Mit tegyen az, aki elveszíti a munkáját?

Akit elbocsátanak vagy közös megegyezéssel távozik a munkahelyéről, a következő lépéseken kell végigmennie:

  1. felmondás ellenőrzése - jogellenes megszüntetés esetén 30 napon belül bírósághoz fordulhat,
  2. felmondási idő kitöltése - ez általában 30 nap, de ennél jóval több is lehet a ledolgozott évek függvényben, a munkáltató pedig eltekinthet a munkavégzéstől,
  3. kilépő papírok ellenőrzése - az utolsó munkanapon, legkésőbb 5 munkanapon belül át kell venni ezeket,
  4. a munkaviszony megszűnése után jelentkezni kell a lakóhely szerinti járási/kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán,
  5. álláskeresési járadék igénylése - a regisztrációval együtt kérhető,
  6. a járadék lejárta után el kell kezdeni fizetni maga után a TB járulékot addig, amíg új munkahelyet nem talál,
  7. amint megvan az új munkahely, 15 napon belül be kell jelenteni ezt a foglalkoztatási osztályon.

Első lépés: nyilvántartásba vétel

Miután elveszíti valaki a munkahelyét és szeretne különböző támogatásokban részesülni, első lépésként kérnie kell, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék. Ez megtehető személyesen a lakóhely szerint illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán (ezek listája itt található), vagy elektronikusan itt

Ezt érdemes tudni az álláskeresési járadék igényléséről

Miután regisztrált, mint álláskereső, jogosulttá válik az álláskeresési járadékra (korábbi nevén munkanélküli segélyre). Ezt külön igényelni kell és akkor jár, ha az elmúlt 3 évben legalább 360 napnyi jogosultsági időt szerzett a kérelmező, tehát bejelentve dolgozott. A járadék maximum 90 napig jár, az összege pedig havi 322.800 forint.

Többfajta támogatást is igénybe lehet venni munkakeresés közben. Fotó: Iryna Imago/Shutterstock

A járadékon kívül milyen egyéb támogatást kaphatunk?

Nem pénzbeli támogatásokat, mint például támogatott képzéseken, nyelvtanfolyamokon való részvétel, pályatanácsadás, önéletrajzírás, interjúfelkészítés, állásközvetítés, hatósági bizonyítvány igénylése a nyilvántartott adatokról és ingyenes bérlet. Ezekkel kapcsolatban további információk itt érhetők el.

Mit érdemes tudni az ingyenes bérletről?

Budapesti lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező regisztrált álláskeresők ingyen utazhatnak a legtöbb BKK-járaton, HÉV-en, MÁV-vonaton Budapest területén és egyes VOLÁN-járatokon. Az ingyenes bérletet kiváltani 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal lehet, például úgy, hogy a hitelesített PDF-et az [email protected] címre elküldjük és 24 órán belül át is vehető a bérlet. Emellett a jegypénztárakban is igényelhető az ingyenes bérlet.

Milyen extra támogatásra jogosult az, akitől nyugdíj előtt válnak meg?

Akinek kevesebb mint 5 éve van a nyugdíjkorhatárig és tartósan nem talál munkát, az az álláskeresési járadék kimerítése után Nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (NYES) is igényelhet. Jogosultsági feltételek:

  • 90 napnyi álláskeresési járadék folyósítása,
  • a nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 éve hiányzik,
  • rendelkezik az igénylő az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel (min. 15 év),
  • korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti vagy átmeneti bányászjáradékban nem részesül az igénylő.
    A NYES a nyugdíjjogosultságig jár, az összege pedig a minimálbér 40%-a, vagyis jelenleg napi 3557 Ft. A kérelmet személyesen a foglalkoztatási osztályon, vagy a letöltött nyomtatvány kitöltésével, elektronikus úton az e-papír szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
