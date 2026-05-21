Döbbenet Dombóváron: Ismert magyar vállalkozó videójával fosztották ki a 75 éves bácsit

Egy 75 éves dombóvári férfi egy híres magyar vállalkozó nevével visszaélő, kamu befektetési videó miatt veszítette el a pénzét. A csalók a személyes adatai mellett a netbankjához is hozzáférést szereztek.
A napokban tett feljelentést az az idős áldozat, aki a Facebookon dőlt be egy gyors gazdagodást ígérő hirdetésnek. A linkre kattintva megadta az adatait, majd a magukat alkusznak kiadó csalók telefonon keresték meg: rávették, hogy utaljon el 80 000 forintot, és telepítsen távoli elérést biztosító programokat a számítógépére. A férfi egy kamu felületen még azt is látta, hogyan szaporodik a pénze, de a horror csak ezután következett.  

A gyanútlan dombóvári férfit egy ismert vállalkozó videójával verte át a kiberbűnöző, de a dörzsölt csaló végül pórul járt a banki letiltás miatt / Fotó: DC Studio / Shutterstock 

Brutális csapdát állított a dörzsölt csaló

A bűnözők vérszemet kaptak, átvették az irányítást a gép felett, megemelték a banki limiteket, és már egy újabb, 4000 dolláros (több mint 1,4 millió forintos) utalást akartak végrehajtani a számlájáról. A férfi szerencséjére az utolsó pillanatban gyanút fogott, és nem diktálta be a megerősítő kódot. A bank biztonsági rendszere azonnal kiszúrta a hackerkedést, és letiltotta a gyanús tranzakciót, megmentve a nyugdíjas teljes megtakarítását – derül ki a Police.hu közleményéből.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében gőzerővel nyomoz az ügyben. Arra figyelmeztetnek, hogy soha ne adjunk meg banki adatokat idegeneknek, és ne telepítsünk kérésre semmilyen programot a gépünkre! 

 

