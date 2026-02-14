Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Az ellenzékiek is támogatják a plusz kéthavi nyugdíjat és a rezsistopot

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 09:18
A Nézőpont Intézet felmérése.
A Fidesz-táboron túlnyúlik a támogatottsága a 13. és 14. havi nyugdíjnak, valamint a januári rezsistopnak – derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából. Ez azt jelenti, hogy a kormányellenes szimpatizánsok többsége is úgy gondolja, jól jár az Orbán-kormány intézkedéseivel.

Két jelentős, különösen az idősebbek pénztárcáját érintő kormányzati intézkedés indult el 2026 februárjában. A 13. havi nyugdíj mellett megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is, valamint a kedvezőtlen időjárás okozta megemelkedő rezsiszámlák kompenzálására januári rezsistoppot hirdetett a kabinet.

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása erős társadalmi támogatottságot talált mindkét esetben, az intézkedések népszerűsége messze túlnyúlik a kormánypártok támogatói bázisán, azaz az ellenzékiek körében is népszerűek. Ez a többségi vélemény megerősíti a kormánypártok állítását, miszerint azok is jól járnak egy Fidesz-kormány esetén, akik nem az ő szavazóik. Ugyanakkor a kormányellenes választók körében elbizonytalanodást eredményezhet az a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító csomag, amely bevezetése mind a nyugdíjakat, mind a rezsicsökkentést veszélyeztetné.

A 13. és 14. havi nyugdíjról a teljes felnőtt népesség nagy többsége van jó véleménnyel (74 és 62 százalék) és mindössze 20, illetve 31 százalék a nem támogatók aránya. 6 valamint 7 százalék pedig nem tudott vagy akart válaszolni a kérdésben - írja a Ripost

Hasonló arányokat talált a kutatás a rezsistop esetében, aminek pontosan kétharmados a támogatottsága, és csupán a magyarok negyede (26 százalék) van inkább rossz véleménnyel róla, és 8 százalék a bizonytalanok aránya.


 

 

