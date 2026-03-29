Nők 40 – Minden fontos egy helyen a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának jogosító feltételeiről

Nem szenved hátrányt az, aki a Nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséget választja, mivel a két jogosító feltétel, a 40 év szolgálati idő és a 32 év keresőtevékenység egyidejű fennállását követően a nyugdíj összegét az életpálya kereste alapján állapítják meg. Ám több biztosítási jogviszony nem számít jogosító szolgálati időnek a Nők 40 kedvezmény szempontjából – ezekről kérdeztük a www.ugyintezesazonnal.hu nyugdíjszakértőjét Szatmáry Tünde Katalint.
A nők kedvezményes nyugdíjánál nem lehet jogosító időként figyelembe venni a szakközépiskolai éveket, a szakmunkás képzés idejét és a főiskolai hallgatói jogviszony sem. Kivéve az a nyári gyakorlat jöhet szóba, amihez biztosítási jogviszony kapcsolódott, és amiről az oktatási intézmény anyagszolgáltatást teljesített a nyugdíj szerv felé.
A Nők 40 nyugdíj szempontjából nem vehető figyelembe az álláskeresési járadék folyósításának időtartama, valamint a Nyugdíj Előtti Segély sem. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó jogosultsági időt ezekkel az ellátásokkal töltött időtartam nem pótolja.
A rokkantsági nyugdíj és rehabilitációs ellátás folyósításának időszaka nem tartozik bele a jogosító időbe 2011. 12. 31.-ig. Ezt követően a rokkantsági ellátás ideje szolgálati időnek sem minősül, ám a rehabilitációs ellátás időtartama annak számít, mert abból nyugdíjjárulékot vonnak.
A családtag, szülő gondozására tekintettel megállapított ápolási díj időszaka sem vehető figyelembe. Kivéve, ha az ellátást súlyosan fogyatékos, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozása miatt állapították meg, és erről ápolási díjra vonatkozó igazolással vagy GYOD határozattal rendelkezik.
A jogosultsági időt a társadalombiztosítási megállapodás alapján történő nyugdíjjárulék fizetéssel sem lehet kiegészíteni. Bár az így fizetett járulék révén szolgálati idő keletkezhet, ez a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges jogosító időbe nem számít bele.
Nem vehető figyelembe a passzív táppénz időszaka sem a Nők 40 esetén. Ezzel szemben a még fennálló jogviszony mellett kapott táppénz ideje, valamint az azt megelőző betegszabadság időtartama szolgálati időnek számít.
A fizetés nélküli szabadság időtartama szintén nem számítják bele a kedvezményes nyugdíjba. Kivételt jelent azonban, ha azt gyermekgondozás vagy gyermekápolás miatt vették igénybe: ilyen esetben a harminc napot meghaladó időszak már beszámítható.
Sokan automatikusan nyugdíjnak neveznek minden olyan ellátást, amelyet az aktív évek befejezése után igényelnek a korhatár előtt. Azonban külön kategóriába tartozik az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság is.
Attól, hogy valaki már nem dolgozik, és rendszeres ellátást kap, még nem biztos, hogy nyugdíjas státusszal rendelkezik jogi értelmében. Más szabályok vonatkozhatnak az öregségi nyugdíjra, illetve korhatár előtti vagy szolgálat járandóságra.
Fő szabály szerint öregségi nyugdíjra az jogosult, aki betölti a rá irányadó nyugdíjkorhatárt (65 év) és legalább 20 év szolgálati időt szerez a teljes nyugdíjhoz, illetve 15 évet a résznyugdíjhoz.
A 15 évnél több, 20 évnél kevesebb szolgálati idő alapján résznyugdíjat folyósítanak az igénylőnek.
A Nők 40 éves minden szempontból öregségi nyugdíjnak minősül. A különlegessége, hogy az érintett személy életkortól függetlenül szerezhet rá jogosultságot, ha legalább 40 év jogosultsági idővel, illetve 32 év kereső tevékenységgel rendelkezik 4 gyermekig, ami 5 gyermek esetén 31 év, 6 gyermek esetén 30 évre módosul. Az összegét a nyugdíjjogosultság szerinti szolgálati idő alapján számolják.
A korhatár előtti ellátás nem azonos az öregségi nyugdíjjal. Önálló kategória és külön feltételekhez kötött a megállapítása. Az átmeneti bányászjáradék és a táncművészeti életjáradék szintén korhatár előtti ellátásnak minősül, csak speciális szabályokkal.
Nem öregségi nyugdíj, hanem külön jogcímen folyósított saját jogú nyugdíj szerű ellátás. Az öregségi nyugdíjtól és a korhatár előtti ellátástól elkülönítve kell kezelni. Ez is jól mutatja, hogy a köznyelvben „nyugdíjnak” nevezett juttatások mögött valójában eltérő jogszabályi háttér van.
A különböző típusú nyugdíj igénylésnél eltérőek a jogosító feltételek, mivel vannak olyan időszakok, amelyek szolgálati időnek minősülnek, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségnél ugyanúgy figyelembe vehetők.
Nemcsak a megnevezés különbözik, hanem az is, hogy az egyes ellátásokat milyen feltételekkel lehet jogosító időt szerezni. Az öregségi nyugdíjnál a nyugdíjkorhatár és a szolgálati idő az életpálya kereset a döntő, a Nők 40-es nyugdíj esetében a jogosultsági idő kap kulcsszerepet, míg a korhatár előtti ellátásoknál és a szolgálati járandóságnál speciális, külön meghatározott szabályok érvényesülne.
Érdekes lehet az is, hogy milyen feltételekkel lehet 2026-ban nyugdíjba vonulni.
