Nők 40 – Minden fontos egy helyen a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának jogosító feltételeiről

Fontos tisztában lenni a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának részleteivel.

7 dolog is van, ami nem számít jogosító tényezőnek a Nők 40 kapcsán.

Ez valójában a különbség a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátás között.

Nem szenved hátrányt az, aki a Nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséget választja, mivel a két jogosító feltétel, a 40 év szolgálati idő és a 32 év keresőtevékenység egyidejű fennállását követően a nyugdíj összegét az életpálya kereste alapján állapítják meg. Ám több biztosítási jogviszony nem számít jogosító szolgálati időnek a Nők 40 kedvezmény szempontjából – ezekről kérdeztük a www.ugyintezesazonnal.hu nyugdíjszakértőjét Szatmáry Tünde Katalint.

A Nők 40 kedvezményével kapcsolatban nem árt tisztában lenni a kitételekkel

Fotó: Inside Creative House / shutterstock

Ezt kell tudni a Nők 40 elnevezésű kedvezményes öregségi nyugdíj jogosító feltételeiről:

1. A tanulmányi évek is beleszámítanak?

A nők kedvezményes nyugdíjánál nem lehet jogosító időként figyelembe venni a szakközépiskolai éveket, a szakmunkás képzés idejét és a főiskolai hallgatói jogviszony sem. Kivéve az a nyári gyakorlat jöhet szóba, amihez biztosítási jogviszony kapcsolódott, és amiről az oktatási intézmény anyagszolgáltatást teljesített a nyugdíj szerv felé.

2. Ezek is kivételt képeznek

A Nők 40 nyugdíj szempontjából nem vehető figyelembe az álláskeresési járadék folyósításának időtartama, valamint a Nyugdíj Előtti Segély sem. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó jogosultsági időt ezekkel az ellátásokkal töltött időtartam nem pótolja.

3. Bizonyos ellátások sem jók

A rokkantsági nyugdíj és rehabilitációs ellátás folyósításának időszaka nem tartozik bele a jogosító időbe 2011. 12. 31.-ig. Ezt követően a rokkantsági ellátás ideje szolgálati időnek sem minősül, ám a rehabilitációs ellátás időtartama annak számít, mert abból nyugdíjjárulékot vonnak.

4. Az ápolási időtartam beleszámít?

A családtag, szülő gondozására tekintettel megállapított ápolási díj időszaka sem vehető figyelembe. Kivéve, ha az ellátást súlyosan fogyatékos, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek gondozása miatt állapították meg, és erről ápolási díjra vonatkozó igazolással vagy GYOD határozattal rendelkezik.