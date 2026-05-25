Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Orbán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Albánia tökéletes úti cél, ha nyárra olcsó tengerparti úti célt keresel.

Tengerparti nyaralás fillérekből? Íme Albánia, a nyár új slágere, ahol fehér homok és baráti árak várnak

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 25. 13:45
tengerparti nyaralásolcsó nyaralásAlbánia
Készen állsz, hogy felfedezd Európa egyik legizgalmasabb úti célját, ahol érintetlen tengerpartok, zegzugos utcácskák, lenyűgöző gasztronómia és gazdag történelem vár rád? Az alábbiakban bemutatjuk a legszebb látnivalókat, amelyek garantálják, hogy egy olcsó albán nyaralás felejthetetlen élmény legyen 2026-ban is.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Albánia az utóbbi években látványos fejlődésen ment keresztül, ám még mindig képes megőrizni egyedi, semmi máshoz nem hasonlítható karakterét. Ha olyan európai úti célt keresel, ahol a lenyűgöző tengerpartok, a hófödte hegycsúcsok és a többezer éves kultúra a pénztárcabarát árakkal találkozik, ez a balkáni állam kiváló választás lehet. Egy jól megszervezett, olcsó albán nyaralás során úgy fedezheted fel a mediterrán térség legizgalmasabb szegleteit, hogy közben nem kell vagyonokat költened a szállásra és a gasztronómiára.

Durres jó úti célja lehet egy olcsó albán nyaralás ötletének..
Nem kell lemondani a tengerről és a napsütésről akkor sem, ha spórolni szeretnél, csak ügyesen kell szervezni: egy olcsó albán nyaralás lehet a megoldás (a képen Durres tengerpartja).
Fotó: BearFotos / Shutterstock
  • Olcsó és sokszínű: alacsony árak, pár eurós belépők és helyi kifőzdék várják a turistákat.
  • Tudatos spórolás: előszezoni utazással, közvetlen foglalással és kisbuszokkal felezhetők a költségek.
  • Pazar látnivalók: bunkermúzeumok, oszmán kori városok, ókori romok és türkizkék tengerpartok egy helyen.

Ezek az olcsó albán nyaralás titkai: az időzítéstől az ügyes tervezésig

A legnagyobb összegeket az időzítéssel és a logisztikával lehet megspórolni. Ha a főszezon helyett júniusra vagy szeptemberre tervezed az utazást, a tengerparti szállások ára a töredékére esik vissza, ráadásul érdemes közvetlenül a helyi vendégházaknál vagy szállásadóknál foglalni a közvetítő oldalak helyett.

Komoly összeget tarthatsz a zsebedben azzal is, ha a drága tengerparti sétányok éttermei helyett a helyiek által látogatott, hagyományos belsőbb utcai kifőzdéket választod, ahol a kiadós albán fogások és a helyi péksütemények, mint a burek, rendkívül olcsók. A városok közötti közlekedésben a taxi vagy az autóbérlés helyett a helyi kisbuszok használata jelent komoly megtakarítást, a múzeumok és történelmi romterületek belépői pedig eleve pár eurós, elenyésző tételnek számítanak.

Tiranai utcakép Szkander bég szobrával.
Tirana a modern és a régi kontrasztja: Szkander bég szobra a szocialista és az ultramodern épületek előtt.
Fotó: Mirko Carnevale / Shutterstock

A főváros lüktetésétől a vadregényes hágókig

A felfedezést érdemes Albánia fővárosában, Tiranában kezdeni, amely Európa egyik leginkább megfizethető városi úti célja. A település egyáltalán nem rejti el a kommunista diktatúra rideg múltját: az egykori börtönöket és föld alatti bunkereket múzeumokká és galériákká alakították át, amelyeket ma fiatalos kávézók vesznek körül. Hétvégenként a helyiekkel együtt utazhatsz a Dajti-hegyre vezető felvonón, ahol a panoráma mellett a hagyományos, nyárson sült bárányt is megkóstolhatod.

A Shkodër közelében található régi Mesi híd .
A Shkodër közelében található régi mesi híd az ország oszmán időszakába repít vissza: a hidat Kara Mahmud Bushati pasa építtette az 1760-as években.
Fotó: 123RF

Ha elhagyod a fővárost, érdemes autót bérelni, mert a tömegközlekedés kiszámíthatatlan. A vezetés szerelmeseinek kötelező program a Llogara-hágó: a fenyveseken át kanyargó, meredek sziklafalak mentén futó út csúcsáról lélegzetelállító kilátás nyílik a Jón-tengerre.

Oszmán kori időkapszulák és eldugott tengerpartok

Az ország kulturális sokszínűségét kiválóan mutatja Berat, az ezer ablakos város. A domboldalra sűrűn épült lakóházak felett magasodik a vár, ahol évszázados templomok és mecsetek bújnak meg a romos falak között. Hasonlóan varázslatos hangulatot áraszt a délebbre fekvő Gjirokastër: a lejtőkre épült, mintegy hatszáz épségben maradt oszmán udvarház és a macskaköves utcák visszarepítenek az időben.

Gjirokastër óvárosa dombra épült házakkal.
Gjirokastër óvárosa 2005 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, mint „a szépen megőrzött oszmán kori városok egy ritka példája”.
Fotó: Lev Levin / Shutterstock

Aki a nyüzsgés után nyugalomra vágyik, annak a Gjipe-strandot érdemes felkeresnie. A mély szurdok völgyében fekvő, fehér kavicsos tengerparton a beépítettség minimális, csupán egy szezonális kávézó és egy egyszerű kemping található, így a kora nyári vagy kora őszi hónapokban szinte háborítatlanul élvezhető a természet.

A Gjipe-strand napernyőkkel és strandolókkal.
A Gjipe-strand kevésbé felszerelt, de álomszép környezetben fekszik.
Fotó: TavaS / Shutterstock

Északi elegancia és az ókor elfeledett nyomai

Észak felé haladva Shkodër városa pasztellszínű épületeivel és pezsgő kerékpáros kultúrájával hamisítatlan olaszos hangulatot áraszt. Kiváló fotográfiai és történelmi múzeumai mellett hatalmas erődítménye teszi teljessé a látogatást.

A történelmi barangolások kedvelőinek Butrint romvárosa jelenthet felejthetetlen élményt: az erdős környezetben fekvő ókori görög település színháza rendkívül jó állapotban maradt fenn. Kevésbé ismert, igazi rejtett kincs Apollónia romterülete, ahol a 2500 éves illír falak és oszlopok az olajfaligetek között, a tömegturizmustól távol fedezhetők fel.

Berat egyik macskaköves utcája és régi házai.
Berat macskaköves utcákkal átszőtt, festői óvárosa romantikus sétát ígér a régi házak között.
Fotó: 123RF

A klasszikus tengerparti üdülés központja Ksamil, amely fás félszigeteivel, ragyogó öbleivel és kiváló halételeivel az európai Maldív-szigetekként vonzza a látogatókat. Ha pedig modern energiákat keresel, Durrës nyújt remek alternatívát: az ország fő kikötővárosa a római kori amfiteátrum örökségét ötvözi a nyüzsgő sétányok és a homokos strandok hangulatával.

Nézd meg a videóban is a lenyűgöző Albániát:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu