Megszavazták: íme Európa legszebb tengerpartjai, ahová érdemes elutaznod

Különleges tengerparti pihenésre vágysz, de nem tudod, merre indulj a bőséges kínálatból? Összeállításunk segít kiválasztani a számodra leginkább megfelelő úti célt a kontinens legszebb pontjai közül. Fedezd fel a legújabb rangsor alapján kiválasztott ékköveket, hiszen Európa legjobb tengerpartjai felejthetetlen élményeket tartogatnak a nyaralásodhoz.

Egy Európa legjobb tengerpartjai közül: a walesi Barafundle Bay trópusi hangulatával csábít.

Fotó: Billy Stock / Shutterstock

Az első helyet a portugál Praia da Falésia szerezte meg a Marsra emlékeztető vörös szikláival.

A top 5-be szicíliai, rodoszi, barcelona-közeli és walesi partszakaszok kerültek be.

A rangsor többi helyén izlandi fekete homokos és norvég, sarki hegyekkel övezett partok is szerepelnek.

Melyek Európa legjobb tengerpartjai 2026-ban?

Praia da Falésia, Portugália

A portugáliai Algarve régióban található part végtelennek tűnő homoksávjával nyerte el a kontinens legszebb tengerpartjának kitüntető címét. A területet szegélyező vöröses mészkősziklák miatt a táj leginkább a Mars felszínére emlékeztet, ami lenyűgöző kontrasztot alkot a tiszta óceánnal. A több mint hat kilométer hosszan elnyúló, aranyszínű homokkal borított övezet kiváló terepet biztosít a túrázóknak.

Az algarvei Praia da Falésia vad szépségével hódít.

Fotó: teddiviscious / Shutterstock

Isola Bella, Olaszország

Szicília egyik legvonzóbb partszakaszát méltán nevezik a Jón-tenger gyöngyszemének. A Taormina közelében fekvő kavicsos part egy apró árapály-szigethez kapcsolódik, amely dagály idején nehezebben közelíthető meg. A lépcsőzéssel vagy libegővel elérhető helyszín panorámájának köszönhetően hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában.

Az elbűvölő szicíliai Isola Bella - ahogy a neve is sugallja - festői szépségével hívja fel magára a figyelmet.

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

St Paul’s Bay, Görögország

A görögországi Rodoszon fekvő öböl közvetlenül az akropolisz lábánál, egy látványos sziklafal tövében terül el, amit mindenképpen érdemes felkeresned egy görögországi nyaralás során. A történelmi óvároshoz közeli partszakasz igazi paradicsom a sznorkelezés szerelmeseinek a kristálytiszta vize miatt. A látogatók beszámolói szerint a főszezonon kívül eső időszakban nyújtja a legnyugodtabb élményt.

A rodoszi Szent Pál-öböl türkiz vizével, búvárlehetőségeivel és vadregényes sziklaalakzataival hódít.

Fotó: saiko3p / Shutterstock

Sant Sebastià, Spanyolország

A Barcelona melletti terület a katalán régió egyik leghosszabb és legélénkebb homokos partja. A pezsgő hangulatáról ismert helyszín rengeteg vízi sportolási lehetőséget kínál az oda látogatóknak. Fontos azonban tudni, hogy a strand egy része - nem egyedüliként Spanyolországban - a nudisták kedvelt törzshelye, így ezt érdemes figyelembe venni egy spanyolországi nyaralás során.