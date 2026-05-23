Megszavazták: íme Európa legszebb tengerpartjai, ahová érdemes elutaznod

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 23. 13:15
Tervezd meg a következő felejthetetlen utazásodat a legfrissebb kontinentális rangsor segítségével. Válogass a legszebb mediterrán és északi öblök közül, hiszen most hivatalosan is kiderült, melyek Európa legjobb tengerpartjai.
Különleges tengerparti pihenésre vágysz, de nem tudod, merre indulj a bőséges kínálatból? Összeállításunk segít kiválasztani a számodra leginkább megfelelő úti célt a kontinens legszebb pontjai közül. Fedezd fel a legújabb rangsor alapján kiválasztott ékköveket, hiszen Európa legjobb tengerpartjai felejthetetlen élményeket tartogatnak a nyaralásodhoz.

Egy Európa legjobb tengerpartjai közül: a walesi Barafundle Bay trópusi hangulatával csábít.
Fotó: Billy Stock / Shutterstock
  • Az első helyet a portugál Praia da Falésia szerezte meg a Marsra emlékeztető vörös szikláival.
  • A top 5-be szicíliai, rodoszi, barcelona-közeli és walesi partszakaszok kerültek be.
  • A rangsor többi helyén izlandi fekete homokos és norvég, sarki hegyekkel övezett partok is szerepelnek.

Melyek Európa legjobb tengerpartjai 2026-ban?

Praia da Falésia, Portugália

A portugáliai Algarve régióban található part végtelennek tűnő homoksávjával nyerte el a kontinens legszebb tengerpartjának kitüntető címét. A területet szegélyező vöröses mészkősziklák miatt a táj leginkább a Mars felszínére emlékeztet, ami lenyűgöző kontrasztot alkot a tiszta óceánnal. A több mint hat kilométer hosszan elnyúló, aranyszínű homokkal borított övezet kiváló terepet biztosít a túrázóknak.

Az algarvei Praia da Falésia vad szépségével hódít. 
Fotó: teddiviscious / Shutterstock

Isola Bella, Olaszország

Szicília egyik legvonzóbb partszakaszát méltán nevezik a Jón-tenger gyöngyszemének. A Taormina közelében fekvő kavicsos part egy apró árapály-szigethez kapcsolódik, amely dagály idején nehezebben közelíthető meg. A lépcsőzéssel vagy libegővel elérhető helyszín panorámájának köszönhetően hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában.

Az elbűvölő szicíliai Isola Bella - ahogy a neve is sugallja - festői szépségével hívja fel magára a figyelmet.
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

St Paul’s Bay, Görögország

A görögországi Rodoszon fekvő öböl közvetlenül az akropolisz lábánál, egy látványos sziklafal tövében terül el, amit mindenképpen érdemes felkeresned egy görögországi nyaralás során. A történelmi óvároshoz közeli partszakasz igazi paradicsom a sznorkelezés szerelmeseinek a kristálytiszta vize miatt. A látogatók beszámolói szerint a főszezonon kívül eső időszakban nyújtja a legnyugodtabb élményt.

A rodoszi Szent Pál-öböl türkiz vizével, búvárlehetőségeivel és vadregényes sziklaalakzataival hódít.
Fotó: saiko3p / Shutterstock

Sant Sebastià, Spanyolország

A Barcelona melletti terület a katalán régió egyik leghosszabb és legélénkebb homokos partja. A pezsgő hangulatáról ismert helyszín rengeteg vízi sportolási lehetőséget kínál az oda látogatóknak. Fontos azonban tudni, hogy a strand egy része - nem egyedüliként Spanyolországban - a nudisták kedvelt törzshelye, így ezt érdemes figyelembe venni egy spanyolországi nyaralás során. 

Európa egyik kedvence, a városi környezetével is sláger úti cél: a barcelonai Sant Sebastià tengerpart.
Fotó: EQRoy / Shutterstock

Barafundle Bay, Wales, Egyesült Királyság

A walesi Pembrokeshire szélén fekvő öblöt rendszeresen trópusi szigetekhez hasonlítják. A dús, zöld természeti háttérrel övezett, aranyló homokos part a türkizkék vizével teljesen egyedi, karibi hangulatot áraszt – éppen csak a brit szigeteken. A védett, szélcsendes elhelyezkedése miatt a helyi utazók egyik legnagyobb kedvence.

A walesi Barafundle Bay középkori romjaival teszi még különlegesebbé az itt tartózkodást. 
Fotó: Nicola Pulham / Shutterstock

További helyszínek

  • Arco Magno, Olaszország
  • Elafonisi Beach, Görögország
  • Zlatni Rat, Horvátország
  • Stokksnes Beach, Izland
  • Voidokilia Beach, Görögország
  • Plage Notre Dame, Franciaország
  • Cala Macarella, Spanyolország
  • Haukland Beach, Norvégia
  • Kynance Cove, Egyesült Királyság

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
