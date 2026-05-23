Megszavazták: íme Európa legszebb tengerpartjai, ahová érdemes elutaznod

Különleges tengerparti pihenésre vágysz, de nem tudod, merre indulj a bőséges kínálatból? Összeállításunk segít kiválasztani a számodra leginkább megfelelő úti célt a kontinens legszebb pontjai közül. Fedezd fel a legújabb rangsor alapján kiválasztott ékköveket, hiszen Európa legjobb tengerpartjai felejthetetlen élményeket tartogatnak a nyaralásodhoz.
A portugáliai Algarve régióban található part végtelennek tűnő homoksávjával nyerte el a kontinens legszebb tengerpartjának kitüntető címét. A területet szegélyező vöröses mészkősziklák miatt a táj leginkább a Mars felszínére emlékeztet, ami lenyűgöző kontrasztot alkot a tiszta óceánnal. A több mint hat kilométer hosszan elnyúló, aranyszínű homokkal borított övezet kiváló terepet biztosít a túrázóknak.
Szicília egyik legvonzóbb partszakaszát méltán nevezik a Jón-tenger gyöngyszemének. A Taormina közelében fekvő kavicsos part egy apró árapály-szigethez kapcsolódik, amely dagály idején nehezebben közelíthető meg. A lépcsőzéssel vagy libegővel elérhető helyszín panorámájának köszönhetően hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában.
A görögországi Rodoszon fekvő öböl közvetlenül az akropolisz lábánál, egy látványos sziklafal tövében terül el, amit mindenképpen érdemes felkeresned egy görögországi nyaralás során. A történelmi óvároshoz közeli partszakasz igazi paradicsom a sznorkelezés szerelmeseinek a kristálytiszta vize miatt. A látogatók beszámolói szerint a főszezonon kívül eső időszakban nyújtja a legnyugodtabb élményt.
A Barcelona melletti terület a katalán régió egyik leghosszabb és legélénkebb homokos partja. A pezsgő hangulatáról ismert helyszín rengeteg vízi sportolási lehetőséget kínál az oda látogatóknak. Fontos azonban tudni, hogy a strand egy része - nem egyedüliként Spanyolországban - a nudisták kedvelt törzshelye, így ezt érdemes figyelembe venni egy spanyolországi nyaralás során.
A walesi Pembrokeshire szélén fekvő öblöt rendszeresen trópusi szigetekhez hasonlítják. A dús, zöld természeti háttérrel övezett, aranyló homokos part a türkizkék vizével teljesen egyedi, karibi hangulatot áraszt – éppen csak a brit szigeteken. A védett, szélcsendes elhelyezkedése miatt a helyi utazók egyik legnagyobb kedvence.
Nézz további gyönyörű európai tengerpartokat az alábbi videóban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.