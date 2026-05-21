Mintha a Harry Potter díszletei közé csöppennél: ezek a legszebb hazai könyvtárak

A hazai kulturális, turisztikai célpontok sorában kiemelt figyelmet érdemelnek a legszebb könyvtárak is, amelyek a tudomány évszázados távlatait nyitják meg az érdeklődők előtt. Ezek az intézmények a könyvkölcsönzésen túlmutatva művészettörténeti korszakokat is felidéznek. A látogatók számára a díszes polcrendszerek, a mennyezeti freskók és az antik kötetek illata olyan egységet alkot, amely meghatározza az adott település kulturális karakterét.

Ezek a legszebb könyvtárak Magyarországon, ahová te is bármikor betérhetsz... és nemcsak olvasni, de a környezetben gyönyörködni is

Öt különleges helyszín, ahol az építészet, a művészettörténet és az irodalom találkozik.

Ritka ősnyomtatványok és lenyűgöző freskók az ország különböző pontjain.

Látogatható műemlékgyűjtemények Keszthelytől Pannonhalmáig.

Hol találhatók a legszebb könyvtárak Magyarországon?

Ciszterci Műemlékkönyvtár, Zirc

A Ciszterci Műemlékkönyvtár Zircen, a Bakony szívében található apátsági épület kiemelkedő része. Az állomány több mint hatvanötezer kötetet számlál, amelyek között számos ősnyomtatványt és értékes kéziratot őriznek. A nagyterem intarziás parkettája és a hazai fafajtákból készült berendezés egyedülálló esztétikai élményt nyújt a látogatóknak.

Helikon Könyvtár, Keszthely

A keszthelyi Helikon Könyvtár a Festetics-kastély egyik legimpozánsabb szárnya, amely épségben vészelte át a huszadik század történelmi viharait. A klasszicista stílusú terem berendezése szlavóniai tölgyfából készült, és több mint nyolcvanezer dokumentumnak ad otthont. Ez az ország egyetlen olyan épségben maradt főúri magánkönyvtára, amely eredeti helyszínén és formájában tekinthető meg.

Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma

A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista nagyterme a tágas belső terek és a monumentális építészet ötvözete. A polcrendszerek feletti galéria és a mennyezeti díszítések a szerzetesi tudományosság tekintélyét hirdetik. Az itt őrzött négyszázezer kötet között található az ország egyik leggazdagabb egyházi gyűjteménye, amely kutatók és turisták számára egyaránt elérhető.

ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár épülete Budapest szívében, a Ferenciek terénél várja a látogatókat. A díszterem üvegkupolája és Lotz Károly allegorikus freskói a tizenkilencedik századi akadémiai légkört idézik meg. Az intézmény Magyarország legrégebbi folyamatosan működő könyvtára, ahol a történelmi környezet modern tudományos funkciókkal egészül ki.