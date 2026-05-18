Külföldi nyaralás: hová ne utazzunk idén? Ettől függ!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 14:00
Mik számítanak veszélyes országnak jelenleg? Hol tájékozódjunk indulás előtt? Mutatjuk milyen szempontokat, biztonsági intézkedéseket érdemes mérlegelni, ha külföldi nyaralást tervezünk.
A 2026-os év alapjaiban rendezte át a biztonságos úti célok térképét. A geopolitikai feszültségek és a közel-keleti eszkaláció miatt az utazás ma már nemcsak élménykeresés, hanem komoly logisztikai és felelősségvállalási kérdés. Itt egy kis segítség a biztonságos külföldi nyaralás megtervezéséhez!

Hová utazzunk és hová ne, ha külföldi nyaralást tervezünk?
Idén érdemes megfontoltan válogatni az úti célok között, ha külföldi nyaralást tervezünk / Fotó: Sven Hansche/Shutterstock 

Hová és hogyan érdemes utazni idén?

Dr. Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértőt, a Kodolányi Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük arról, hogyan, hová érdemes idén utazni és mely országokba való utazást érdemes alaposan megfontolni. A szakértő szerint az idei külföldi nyaralások tervezésekor a pénztárcánk és az egyéni preferenciánk mellett a Konzuli Szolgálat utazásra nem javasolt országainak listáját érdemes átböngészni. 

Fontos tudni, hogy az ezen a listán szereplő országokba az utazási irodák nem szervezhetnek utakat, így maximum csak egyénileg látogathatók

mondja a turisztikai szakértő. Aki egyénileg szervezi a nyaralását, idén a kerozinhiány és a geopolitikai helyzet miatt azzal számoljon, hogy több népszerű ország (Dubaj, Omán, Ázsia) nehezebben, drágábban, sokszor csak kerülővel lesz elérhető. Ezért ha biztosra akarunk menni és megkímélnénk magunkat a kellemetlen meglepetésektől, mindenképpen utazási irodán keresztül foglaljunk.

Aki mégis az egyénileg szervezett utazást preferálja, a közeli úti célok, autós, vonatos utak közül válogasson. Ezek népszerűsége egyébként érezhetően erősödik, például várhatóan sokan utaznak majd idén Albániába, Montenegróba, Bulgáriába, ami jó választás lehet. A legnépszerűbb úti cél pedig vélhetően idén is Horvátország lesz: az sem kizárt, hogy eléri a magyar turisták száma a 800.000-et. Emellett népszerű és biztonságos célországnak tekinthető Olaszország, Spanyolország és Görögország is.

Miért éri meg jobban utazási irodán keresztül foglalni?

Többek között azért, mert ha egy iroda által szervezett út során az ország biztonsági besorolása hirtelen nem javasolt kategóriába kerül, az iroda köteles a teljes összeget visszatéríteni vagy alternatív utat felajánlani. Egyéni szervezésnél ez a kockázat (és a bukott repjegy ára) teljesen az utazót terheli.

Mit mond a Konzuli Szolgálat, hová ne tervezzünk külföldi nyaralást?

A Külügyminisztérium (KKM) Konzuli Szolgálatának utazásra nem javasolt országainak listáján most májusában 52 ország vagy térség szerepel. Eszerint az alábbi régiókba, országokba inkább ne szervezzünk nyaralást idén:

  • a 2026 elején eszkalálódott helyzet miatt Izrael, Libanon és Palesztina mellett több öbölmenti állam (pl. Bahrein, Katar, Kuvait) is szigorúbb besorolást kapott a Közel-Keleten,
  • Afrika és Ázsia térségében pedig a Száhel-övezet (Mali, Csád) mellett Egyiptom határmenti részei, a Fülöp-szigetek és India bizonyos tartományai, sőt Japánban Fukusima egyes körzetei is tiltólistásak.

Az utazásra nem javasolt országok teljes listája itt érhető el.

Milyen óvintézkedéseket tegyünk külföldi nyaralás előtt?

  • Konzuli regisztráció a konzinfo.mfa.gov.hu oldalon.
  • Konzinfo Utazom App letöltése.
  • Segélyhívószámok mentése: mentsük el a telefonunkba a helyi magyar nagykövetség éjjel-nappal hívható ügyeleti számát.
  • Rugalmas foglalás: csak lemondható szállást és repülőjegyet foglaljunk, ha bizonytalan térségbe készülünk.
  • Az útlevelünk másolata legyen elérhető e-mailben is.
  • Kössünk utas- és útlemondási biztosítást.

 

