Ahol megállt az idő – Szélmalom, parasztházak és gyógyító víz Kiskundorozsma szívében

Kiskundorozsma Csongrád-Csanád vármegye déli részén, Szeged közvetlen szomszédságában található: a városközponttól mindössze hét kilométerre fekvő településrész kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, így mindenképpen érdemes a két település meglátogatását összekötni.

Kiskundorozsma legismertebb látványossága egy ipartörténeti nevezetesség. Fotó: belizar / Shutterstock

Ipartörténeti ritkaság: itt található az ország egyik legszebb, teljesen felújított Farina-típusú szélmalma.

Szakrális örökség: monumentális, 52 méteres templomtorony, kálvária és a kalandos sorsú kőbárány emléke.

monumentális, 52 méteres templomtorony, kálvária és a kalandos sorsú kőbárány emléke. Vizes és gasztro kikapcsolódás: gyógyhatású Sziksósfürdő és fergeteges Bor, Grill és BBQ-fesztivál.

Kiskundorozsma a múltban

Kiskundorozsma története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, hiszen nevét már egy 1075-ös oklevélben említik, bár a terület a tatárjárás és a török hódoltság kora alatt szinte teljesen elnéptelenedett. Az újjátelepítés Orczy István nevéhez fűződik, aki 1719-ben jász családokat hívott ide, majd később palócok is érkeztek északról. A település lakói 1845-ben váltották meg szabadságukat a Német Lovagrendtől, ami jelentős fejlődésnek indította a közösséget.

A kiskundorozsmai vasútállomás a XIX. század végén. Fotó: Wikipédia

Az 1879-es nagy szegedi árvíz ezt a területet sem kímélte, a víz pusztítása után azonban szinte az alapoktól építették újjá a községet. A XX. század során Kiskundorozsma önálló járási székhelyként is működött, mielőtt végleg Szeged részévé vált volna. Napjainkban egyfajta kertvárosi hangulat jellemzi, ahol a modern életvitel mellett továbbra is fontos a hagyományok ápolása. A látogatók számára a környék nyugalma és a gazdag helytörténeti örökség kínál vonzó célpontot.

Melyek Kiskundorozsma legfontosabb látnivalói?

A település legfontosabb jelképe a Farina-típusú szélmalom, amely az ország egyik legszebb állapotban megmaradt ipartörténeti emléke. A négyszintes épületet és annak belső szerkezetét a közelmúltban teljesen felújították, így ma is hűen szemlélteti a régi molnárok munkáját. A látogatók nemcsak a hatalmas vitorlákat csodálhatják meg, hanem betekintést nyerhetnek az őrlés folyamatának technikai részleteibe is.

Az első dorozsmai szélmalom 1801-ben épült a településen és gyorsan a tanyavilág legfontosabb közösségi helyévé vált. A ma látható épület 1821-ben épült, utoljára 2006-ban újították fel. Fotó: LaPanteraRosa - Indafotó / Wikipédia

A központban magasodó Keresztelő Szent János templom monumentális méreteivel és 52 méteres tornyával uralja a környék látképét. Az épület egy mesterséges dombon áll, várszerű kőfallal körülvéve, belső tere pedig gazdag barokk díszítéssel és különleges atmoszférával várja a hívőket és a látogatókat. A templom falai között őrzött XVIII. századi anyakönyvek a helyi közösség folytonosságának legfontosabb írásos emlékei.