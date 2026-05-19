KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ismerd meg Kiskundorozsmát

Ahol megállt az idő – Szélmalom, parasztházak és gyógyító víz Kiskundorozsma szívében

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 14:15
tanyavilágSzegedszélmalomKiskundorozsma
Fedezd fel az Alföld egyik legkülönlegesebb szegletét, ahol a múlt emlékei és a természet nyugalma vár rád. Készülj fel egy hangulatos, kellemes kirándulásra, hiszen Kiskundorozsma számtalan rejtett kincset tartogat számodra.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kiskundorozsma Csongrád-Csanád vármegye déli részén, Szeged közvetlen szomszédságában található: a városközponttól mindössze hét kilométerre fekvő településrész kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, így mindenképpen érdemes a két település meglátogatását összekötni.

Kiskundorozsma legfontosabb látnivalója, a szélmalom.
Kiskundorozsma legismertebb látványossága egy ipartörténeti nevezetesség. Fotó: belizar /  Shutterstock 
  • Ipartörténeti ritkaság: itt található az ország egyik legszebb, teljesen felújított Farina-típusú szélmalma.
  • Szakrális örökség: monumentális, 52 méteres templomtorony, kálvária és a kalandos sorsú kőbárány emléke.
  • Vizes és gasztro kikapcsolódás: gyógyhatású Sziksósfürdő és fergeteges Bor, Grill és BBQ-fesztivál.

Kiskundorozsma a múltban

Kiskundorozsma története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, hiszen nevét már egy 1075-ös oklevélben említik, bár a terület a tatárjárás és a török hódoltság kora alatt szinte teljesen elnéptelenedett. Az újjátelepítés Orczy István nevéhez fűződik, aki 1719-ben jász családokat hívott ide, majd később palócok is érkeztek északról. A település lakói 1845-ben váltották meg szabadságukat a Német Lovagrendtől, ami jelentős fejlődésnek indította a közösséget.

Archív fotó Kiskundorozsma vasútállomásáról.
A kiskundorozsmai vasútállomás a XIX. század végén. Fotó: Wikipédia

Az 1879-es nagy szegedi árvíz ezt a területet sem kímélte, a víz pusztítása után azonban szinte az alapoktól építették újjá a községet. A XX. század során Kiskundorozsma önálló járási székhelyként is működött, mielőtt végleg Szeged részévé vált volna. Napjainkban egyfajta kertvárosi hangulat jellemzi, ahol a modern életvitel mellett továbbra is fontos a hagyományok ápolása. A látogatók számára a környék nyugalma és a gazdag helytörténeti örökség kínál vonzó célpontot.

Melyek Kiskundorozsma legfontosabb látnivalói?

A település legfontosabb jelképe a Farina-típusú szélmalom, amely az ország egyik legszebb állapotban megmaradt ipartörténeti emléke. A négyszintes épületet és annak belső szerkezetét a közelmúltban teljesen felújították, így ma is hűen szemlélteti a régi molnárok munkáját. A látogatók nemcsak a hatalmas vitorlákat csodálhatják meg, hanem betekintést nyerhetnek az őrlés folyamatának technikai részleteibe is.

A kiskundorozsmai szélmalom.
Az első dorozsmai szélmalom 1801-ben épült a településen és gyorsan a tanyavilág legfontosabb közösségi helyévé vált. A ma látható épület 1821-ben épült, utoljára 2006-ban újították fel. Fotó: LaPanteraRosa - Indafotó / Wikipédia

A központban magasodó Keresztelő Szent János templom monumentális méreteivel és 52 méteres tornyával uralja a környék látképét. Az épület egy mesterséges dombon áll, várszerű kőfallal körülvéve, belső tere pedig gazdag barokk díszítéssel és különleges atmoszférával várja a hívőket és a látogatókat. A templom falai között őrzött XVIII. századi anyakönyvek a helyi közösség folytonosságának legfontosabb írásos emlékei.

A kiskundorozsmai hitélet fontos helyszíne a helyi Kálvária, amely a stációkkal és a keresztekkel a csendes elmélyülés lehetőségét kínálja az ide látogatóknak. A szépen gondozott környezetben álló emlékhely a település vallási hagyományainak egyik leglátványosabb megnyilvánulása. A kőbárány szobra szintén fontos vallási szimbólum, amely évszázadok óta őrzi a település lakóinak hitét és összetartozását.

E középkori templomi díszítőelem, amelyet a török hódoltság idején a lebontott dorozsmai templom falaiból a szegedi vár megerősítéséhez használtak fel, évszázadokig a várfalban maradt. A szobor hovatartozása miatt hosszú jogi vita alakult ki a két település között, végül a megbékélés jelképeként mindkét város címerébe bekerült, az eredeti darabot pedig a szegedi Dömötör-torony falába építették be. A helyi közösség számára fontos ereklye hiteles másolata 2009 óta díszíti a templomkert falát egy díszkút formájában, emlékeztetve Kiskundorozsma ősi gyökereire és önállóságára.

A település ucáit járva bőségesen találkozhatunk olyan régi parasztházakkal, amelyek máig megőrizték a klasszikus alföldi építészet jellegzetes jegyeit. Ezek a napsugaras oromzatú vagy nádtetős épületek a régi dorozsmai gazdák életmódjáról mesélnek a mai generációknak. A homlokzatokon látható díszítések és az épületek elrendezése hűen tükrözi a XIX. századi népi építkezési szokások gazdagságát.

alföldi parasztház oromdíszítése.
Az alföldi tanyavilágra jellemző napsugaras parasztház oromdíszítése (Szeged, Alsóváros) Fotó: Pataki Márta / Wikipédia

Kikapcsolódás a Sziksósfürdő partján

A tavasz végi, nyári időszak legkedveltebb célpontja a Sziksósfürdő, amely strandolási lehetőséget és természetközeli pihenést biztosít a családoknak. A tó vize magas alkáli-tartalma miatt már hosszú ideje népszerű a gyógyulni és felfrissülni vágyók körében, a partján pedig jól felszerelt kemping és szabadidős központ üzemel. Kiskundorozsma környékének flórája és faunája is figyelemre méltó, hiszen számos védett növény- és állatfaj talál itt otthonra a nádasok mentén.

Mivel a szomszédban található Szeged városa, a dorozsmai látogatást érdemes összekötni egy nagyobb szegedi kiruccanással. A városi forgatag után a közeli kertváros nyugalma és látnivalói tökéletes kiegészítői lehetnek egy dél-alföldi hétvégének. A két terület közötti rövid távolság lehetővé teszi, hogy egyetlen nap alatt megismerd a modern nagyvárosi életet és a hagyományos vidéki értékeket.

Nézd meg, hogy állították helyre a dorozsmai szélmalom vitorláit:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu