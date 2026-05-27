„Nagy baj lenne, ha féltékeny lennék a színésznő feleségemre!” - Makranczi Zalán reagált Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra fellépésére

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk Bereczki Zoltán hatalmas koncerttel ünnepelte meg 50. születésnapját a hétvégén a Papp László Budapest Sportarénaban. Az est egyik legnagyobb pillanata az volt, amikor színpadra lépett volt felesége, Szinetár Dóra is, akivel hosszú éveken át alkották a hazai musicalvilág egyik legismertebb álompárját.

Makranczi Zalán és Szinetár Dóra Fotó: Fábián Bori / VIASAT3

Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra két dalt is elénekelt együtt, és 13 kihagyott év után sem okoztak csalódást a közönségnek. Sokak örömére a Holnap hajnalig című szám mellett, amivel annak idején megnyerték a Csináljuk a fesztivál!-t, a legismertebb, Ajándék című slágerük sem maradhatott el, ami szerelmük idején íródott, s noha már más idők járnak, ma is nagyon érzelmesen adták elő.

Az eseményről a rajongóktól több videó is kikerült a közösségi oldalakra. Ezeken látható, ahogy az egykori sztárpár mennyire jól érezte magát a koncerten. A videók a rajongókat is meghatották. Volt, aki sajnálta, hogy a Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra már nincsenek együtt, míg volt olyan, akik méltatták azt, ahogyan elvált párként viszonyultak egymáshoz.

Makranczi Zalán reagált Bereczki Zoltánék fellépésére

Bereczki Zoltán születésnapi koncertjén nem volt ott Szinetár Dóra jelenlegi férje, Makranczi Zalán. Ám most a Storynak elárulta, hogyan élte meg, hogy a közönség ennyire rajong a felesége és Bereczki Zoltán alkotta duóért.

Hála a jó égnek, hogy találkozott a kereslet és a kínálat! Én örülök az emberek örömének. Nagy baj lenne, ha féltékeny lennék a színésznő feleségemre, aki a munkájából kifolyólag a színpadon bárkivel csókolózhat is... Ráadásul sokkal több ideje vagyunk együtt Dórával, mint amennyi ideig tartott ez a házasság

– nyilatkozta a lapnak a színész, majd hozzátette:

„Dolgoztam, de ha nem lett volna kötelezettségem, megnéztem volna Dórát és Zolit. Jóban vagyok Zolival is. Szerintem mi sem természetesebb és jobb dolog a világon, mint hogy 13 év után két ember ilyen jól tud együttműködni a színpadon”.