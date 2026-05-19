A magyarok ezentúl csak így léphetnek be Horvátországba

A 2026-os tavaszán jelentős mérföldkőhöz érkezett a horvát határigazgatás: az ország minden határátkelőhelyén sikeresen üzembe állt a modern digitális határellenőrzési rendszer. Ez a technológiai váltás az Európai Unió központi Entry/Exit System (EES) programjának része, amelynek célja, hogy a papíralapú, sokszor lassú adminisztrációt egy egységes, biometrikus alapokon nyugvó adatbázis váltsa fel. A horvát hatóságok már 2025 októbere óta dolgoztak az átálláson, így a teljes körű, 2026. áprilisi indulás zökkenőmentesen valósulhatott meg az adriai államban.

2026. áprilisától életbe lépett a digitális határellenőrzési rendszer a horvát határon.

Biometrikus regisztráció: az utasoknak első alkalommal ujjlenyomatot kell adniuk és arcfotó készül róluk, amit egy központi uniós adatbázisban tárolnak.

Szigorú időmérés: a rendszer automatikusan és csalhatatlanul számolja a schengeni övezetben töltött napokat, azonnal jelezve a határidőn túli tartózkodást.

Mit jelent a digitális határellenőrzési rendszer?

Az új digitális határellenőrzési rendszer legszembetűnőbb jele, hogy a harmadik országból érkező utazók útlevelébe többé nem kerül fizikai pecsét. A régi, tintás bélyegzők kora lejárt: helyüket egy központi informatikai platform veszi át, amely másodpercek alatt rögzíti az utas adatait. Amikor valaki belép Horvátországba, a rendszer automatikusan naplózza a pontos időpontot és a helyszínt. Ez a megoldás kiküszöböli az emberi mulasztásból vagy a nehezen olvasható pecsétekből adódó hibákat, miközben jelentősen növeli a határok biztonságát.

Az új protokoll során az első alkalommal átkelő utasoknak biometrikus azonosításon kell átesniük: ez ujjlenyomat-olvasást és egy arcfotó elkészítését jelenti. Bár az első regisztráció némi plusz időt vehet igénybe, a későbbi utazások alkalmával a rendszer már felismeri a korábban tárolt adatokat, így az ellenőrzés folyamata felgyorsul. Az adatokat szigorú titoktartás mellett kezelik, és kizárólag a határrendészeti szervek férhetnek hozzájuk.