A magyarok ezentúl csak így léphetnek be Horvátországba

A 2026-os tavaszán jelentős mérföldkőhöz érkezett a horvát határigazgatás: az ország minden határátkelőhelyén sikeresen üzembe állt a modern digitális határellenőrzési rendszer. Ez a technológiai váltás az Európai Unió központi Entry/Exit System (EES) programjának része, amelynek célja, hogy a papíralapú, sokszor lassú adminisztrációt egy egységes, biometrikus alapokon nyugvó adatbázis váltsa fel. A horvát hatóságok már 2025 októbere óta dolgoztak az átálláson, így a teljes körű, 2026. áprilisi indulás zökkenőmentesen valósulhatott meg az adriai államban.
Az új digitális határellenőrzési rendszer legszembetűnőbb jele, hogy a harmadik országból érkező utazók útlevelébe többé nem kerül fizikai pecsét. A régi, tintás bélyegzők kora lejárt: helyüket egy központi informatikai platform veszi át, amely másodpercek alatt rögzíti az utas adatait. Amikor valaki belép Horvátországba, a rendszer automatikusan naplózza a pontos időpontot és a helyszínt. Ez a megoldás kiküszöböli az emberi mulasztásból vagy a nehezen olvasható pecsétekből adódó hibákat, miközben jelentősen növeli a határok biztonságát.
Az új protokoll során az első alkalommal átkelő utasoknak biometrikus azonosításon kell átesniük: ez ujjlenyomat-olvasást és egy arcfotó elkészítését jelenti. Bár az első regisztráció némi plusz időt vehet igénybe, a későbbi utazások alkalmával a rendszer már felismeri a korábban tárolt adatokat, így az ellenőrzés folyamata felgyorsul. Az adatokat szigorú titoktartás mellett kezelik, és kizárólag a határrendészeti szervek férhetnek hozzájuk.
A technológia bevezetése mögött komoly szabályozási szándék húzódik: a szoftver matematikai pontossággal számolja ki a tartózkodási időt. A schengeni övezetben tartózkodókra vonatkozó 90/180 napos szabályt a határregisztrációs rendszer rendszer folyamatosan monitorozza. Amennyiben egy utazó túllépi a megengedett időkeretet, a kilépéskor a terminál azonnal jelzi a szabálysértést a határőröknek. Ez a transzparencia gátat szab az illegális túltartózkodásnak, és segít azonosítani a jogosulatlanul mozgó személyeket.
Horvátország számára kiemelt jelentőséggel bír a váltás, hiszen az ország hatalmas utasforgalmat bonyolít le. A termináloknál elhelyezett új eszközök és a személyzet felkészítése garantálja, hogy a főszezonra érkező turisták már egy rutinszerűen működő gépezettel találkozzanak. Az utazóknak tehát nem kell tartaniuk a technológiától, csupán érdemes tudomásul venniük, hogy az okmányellenőrzés menete végérvényesen megváltozott a horvátországi utazás során.
Nézd meg a videót is a témában:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.