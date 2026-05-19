KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megváltozott a horvát határátlépés menete

A magyarok ezentúl csak így léphetnek be Horvátországba

Horvátország
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 10:15
határátlépésschengeni övezet
Horvátország az elsők között csatlakozott az Európai Unió legújabb biztonsági hálózatához, amely alapjaiban írja felül a határon való átkelés megszokott menetét. Az utazóknak érdemes időben felkészülniük a változásokra, ugyanis mostantól élesben működik az új digitális határellenőrzési rendszer.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A 2026-os tavaszán jelentős mérföldkőhöz érkezett a horvát határigazgatás: az ország minden határátkelőhelyén sikeresen üzembe állt a modern digitális határellenőrzési rendszer. Ez a technológiai váltás az Európai Unió központi Entry/Exit System (EES) programjának része, amelynek célja, hogy a papíralapú, sokszor lassú adminisztrációt egy egységes, biometrikus alapokon nyugvó adatbázis váltsa fel. A horvát hatóságok már 2025 októbere óta dolgoztak az átálláson, így a teljes körű, 2026. áprilisi indulás zökkenőmentesen valósulhatott meg az adriai államban.

A digitális határellenőrzési rendszer már életbe lépett a horvát határokon.
2026. áprilisától életbe lépett a digitális határellenőrzési rendszer a horvát határon. Fotó: NGCHIYUI / shutterstock
  • Vége a pecsételésnek: Horvátország minden határán megszűnt a hagyományos, útlevélbe nyomott bélyegzők használata, a belépést digitális naplózás váltotta fel. 
  • Biometrikus regisztráció: az utasoknak első alkalommal ujjlenyomatot kell adniuk és arcfotó készül róluk, amit egy központi uniós adatbázisban tárolnak. 
  • Szigorú időmérés: a rendszer automatikusan és csalhatatlanul számolja a schengeni övezetben töltött napokat, azonnal jelezve a határidőn túli tartózkodást.

Mit jelent a digitális határellenőrzési rendszer?

Az új digitális határellenőrzési rendszer legszembetűnőbb jele, hogy a harmadik országból érkező utazók útlevelébe többé nem kerül fizikai pecsét. A régi, tintás bélyegzők kora lejárt: helyüket egy központi informatikai platform veszi át, amely másodpercek alatt rögzíti az utas adatait. Amikor valaki belép Horvátországba, a rendszer automatikusan naplózza a pontos időpontot és a helyszínt. Ez a megoldás kiküszöböli az emberi mulasztásból vagy a nehezen olvasható pecsétekből adódó hibákat, miközben jelentősen növeli a határok biztonságát.

Az új protokoll során az első alkalommal átkelő utasoknak biometrikus azonosításon kell átesniük: ez ujjlenyomat-olvasást és egy arcfotó elkészítését jelenti. Bár az első regisztráció némi plusz időt vehet igénybe, a későbbi utazások alkalmával a rendszer már felismeri a korábban tárolt adatokat, így az ellenőrzés folyamata felgyorsul. Az adatokat szigorú titoktartás mellett kezelik, és kizárólag a határrendészeti szervek férhetnek hozzájuk.

Automatizált felügyelet és szigorú szabálykövetés

A technológia bevezetése mögött komoly szabályozási szándék húzódik: a szoftver matematikai pontossággal számolja ki a tartózkodási időt. A schengeni övezetben tartózkodókra vonatkozó 90/180 napos szabályt a határregisztrációs rendszer rendszer folyamatosan monitorozza. Amennyiben egy utazó túllépi a megengedett időkeretet, a kilépéskor a terminál azonnal jelzi a szabálysértést a határőröknek. Ez a transzparencia gátat szab az illegális túltartózkodásnak, és segít azonosítani a jogosulatlanul mozgó személyeket.

Horvátország számára kiemelt jelentőséggel bír a váltás, hiszen az ország hatalmas utasforgalmat bonyolít le. A termináloknál elhelyezett új eszközök és a személyzet felkészítése garantálja, hogy a főszezonra érkező turisták már egy rutinszerűen működő gépezettel találkozzanak. Az utazóknak tehát nem kell tartaniuk a technológiától, csupán érdemes tudomásul venniük, hogy az okmányellenőrzés menete végérvényesen megváltozott a horvátországi utazás során.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu