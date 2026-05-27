Egyetemi álmai foszlottak szét: a ballagás után derült ki, hogy halálos kór hordozója a fiatal lány

Mariana Price néhány nappal a középiskolai ballagása után lesújtó híreket kapott: egy genetikai mutáció miatt a Huntington-kór hordozója, ugyanúgy, mint az édesanyja.

A fiatal nő édesanyja már évek óta a halálos, genetikai eredetű neurológiai rendellenességgel küzd, amely lassan pusztítja az agy idegsejtjeit, és befolyásolja a mozgást, a kognitív képességeket, valamint a viselkedést is. Mariana is génpozitív, ami azt jelenti, hogy egy elváltozott HTT gént hordoz, amely végül a betegség kialakulásához vezethet.

Minden barátom nagyon izgatott volt, hogy egyetemre mehet és továbbléphet az életben, én pedig épp akkor tudtam meg, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek

- mondta el a ma már 20 éves lány az amerikai Indiana államból.

Mariana azt is elárulta, tudja, talán nem lesz lehetősége megérni az idős kort, vagy édesanyává válni, a szeretteinek pedig végig kell nézniük, ahogy megküzd a halálos kórral. Édesanyja, Sara Spalding 2016 óta él együtt a betegséggel, mialatt a lánya nap mint nap szemtanúja annak, min megy keresztül emiatt.

A diagnózis után Mariana terápiára támaszkodott, hogy feldolgozza a várható veszteség súlyát és a jövőjével kapcsolatos szorongást.

Megtanultam, hogy nem tudom irányítani a jövőmet, csak azt, amit a jelenben teszek

- jelentette ki.

A lány ugyan továbbra sem tudja, mit tartogat számára a jövő, viszont azt szeretné, hogy az édesanyja büszke legyen rá, így minden napot a lehető legteljesebben próbál megélni. Mariana igen sokoldalú fiatal: cserkészként tevékenykedik, jelenleg ápolóképzőbe jár, és sürgősségi orvosi technikusként is dolgozik. Emellett nyíltan beszél a Huntington-kórról, megosztja a tapasztalatait, felhívja a figyelmet a betegségre és támogatja a hasonló diagnózissal élőket.

A tudat, hogy a Huntington-kór a halálomat okozhatja, minden nap arra motivál, hogy segítsek az embereken, és valami értékeset vigyek véghez

- mondta.

A lányban az ápolóképzőben töltött idő alatt tudatosult, hogy milyen könnyen elutasíthatják vagy félreérthetik a neurológiai és viselkedési problémákkal küzdő embereket:

Nem hallgatnak rájuk, és nem beszélnek velük úgy, mint másokkal. Olyan könnyű elfelejteni, hogy ők is valódi emberek, valódi érzelmekkel.

Mariana ennek hatására nemcsak magáról beszél a közösségi oldalain, hanem az édesanyjáról is, aki jogi egyetemen végzett, a lánya szerint pedig a könyvek és a természet szerelmese.