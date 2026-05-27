Egyetemi álmai foszlottak szét: a ballagás után derült ki, hogy halálos kór hordozója a fiatal lány

Mariana Price néhány nappal a középiskolai ballagása után lesújtó híreket kapott: egy genetikai mutáció miatt a Huntington-kór hordozója, ugyanúgy, mint az édesanyja.
A fiatal nő édesanyja már évek óta a halálos, genetikai eredetű neurológiai rendellenességgel küzd, amely lassan pusztítja az agy idegsejtjeit, és befolyásolja a mozgást, a kognitív képességeket, valamint a viselkedést is. Mariana is génpozitív, ami azt jelenti, hogy egy elváltozott HTT gént hordoz, amely végül a betegség kialakulásához vezethet.
Minden barátom nagyon izgatott volt, hogy egyetemre mehet és továbbléphet az életben, én pedig épp akkor tudtam meg, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedek
- mondta el a ma már 20 éves lány az amerikai Indiana államból.
Mariana azt is elárulta, tudja, talán nem lesz lehetősége megérni az idős kort, vagy édesanyává válni, a szeretteinek pedig végig kell nézniük, ahogy megküzd a halálos kórral. Édesanyja, Sara Spalding 2016 óta él együtt a betegséggel, mialatt a lánya nap mint nap szemtanúja annak, min megy keresztül emiatt.
A diagnózis után Mariana terápiára támaszkodott, hogy feldolgozza a várható veszteség súlyát és a jövőjével kapcsolatos szorongást.
Megtanultam, hogy nem tudom irányítani a jövőmet, csak azt, amit a jelenben teszek
- jelentette ki.
A lány ugyan továbbra sem tudja, mit tartogat számára a jövő, viszont azt szeretné, hogy az édesanyja büszke legyen rá, így minden napot a lehető legteljesebben próbál megélni. Mariana igen sokoldalú fiatal: cserkészként tevékenykedik, jelenleg ápolóképzőbe jár, és sürgősségi orvosi technikusként is dolgozik. Emellett nyíltan beszél a Huntington-kórról, megosztja a tapasztalatait, felhívja a figyelmet a betegségre és támogatja a hasonló diagnózissal élőket.
A tudat, hogy a Huntington-kór a halálomat okozhatja, minden nap arra motivál, hogy segítsek az embereken, és valami értékeset vigyek véghez
- mondta.
A lányban az ápolóképzőben töltött idő alatt tudatosult, hogy milyen könnyen elutasíthatják vagy félreérthetik a neurológiai és viselkedési problémákkal küzdő embereket:
Nem hallgatnak rájuk, és nem beszélnek velük úgy, mint másokkal. Olyan könnyű elfelejteni, hogy ők is valódi emberek, valódi érzelmekkel.
Mariana ennek hatására nemcsak magáról beszél a közösségi oldalain, hanem az édesanyjáról is, aki jogi egyetemen végzett, a lánya szerint pedig a könyvek és a természet szerelmese.
Amikor Mariana megtudta, hogy génpozitív, elmondása szerint azt hitte, vége az életének. A diagnózis olyan volt számára, mintha a jövőjét teljesen eltörölték volna, még mielőtt elkezdődhetett volna. Idővel azonban a gondolkodása átalakult: elfogadta, hogy bár nem tudja, mi következik, továbbra is hatalmában áll eldönteni, hogyan éli a mindennapjait.
Nem vagy gyenge, ha küszködsz. Lehetséges talpra állni a sötétségben is és teljesen rendben van, ha ehhez segítségre van szükséged
- mondta el a lány a People magazinnak. Hozzátette: sosem lehet tudni a diagnózis után, hogy napok vagy hónapok, esetleg évtizedek állnak-e rendelkezésére az embernek, épp ezért hangsúlyozza, hogy senki ne pazarolja az idejét, mert nem tudni, mennyi maradt még belőle.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.