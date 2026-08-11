Michael B. Jordant így kapták le a 11 évvel fiatalabb énekesnővel: Új sztárpár született?

Újabb hollywoodi románc lehet kibontakozóban. Michael B. Jordant és a brit énekesnőt, RAYE-t együtt látták egy Los Angeles-i vidámparkban. A közös program azonnal beindította a találgatásokat, ám a két sztár egyelőre nem erősítette meg, hogy több lenne közöttük barátságnál.
A 39 éves Oscar-díjas színészt és a 28 éves brit énekesnőt a Los Angeles közelében található Six Flags Magic Mountainben kapták lencsevégre a szemfüles rajongók. A beszámolók alapján Michael B. Jordan és RAYE több hullámvasútra is felült együtt, és a közösségi médiában is hamar megjelentek az első fotók és videók a különleges találkozásról.
Az egyik TikTokra feltöltött rajongói felvételen a két híresség egy attrakcióra várakozott, miközben láthatóan jól érezték magukat. Egy másik, szintén rajongó által készített fotón pedig egymás mellett ültek egy hullámvasúton.
A képeken nem látható olyan egyértelmű gesztus, amely önmagában bizonyítaná, hogy romantikus kapcsolat van közöttük, a közös program azonban elegendő volt ahhoz, hogy az interneten azonnal elinduljanak a találgatások.
Michael B. Jordan magánéletét az elmúlt években különösen nagy figyelem övezte. Az Oscar-díjas színész legutóbbi nyilvánosságot kapott kapcsolata Lori Harveyvel volt, akivel két évig voltak együtt. A szakítás után pedig Kendall Jennerrel is hírbe hozták, de a színész később tisztázta, hogy csak barátok.
RAYE magánélete szintén időről időre előkerül. Korábban más ismert nevekkel is összefüggésbe hozták, mint például Drake-kel és Lewis Hamiltonnal, de ezek közül egyik sem lett megerősítve. A brit énekesnő egyébként is ritkán oszt meg részleteket a szerelmi életéről, legutoljára is csak az új dala népszerűsítése miatt készített egy videót arról, ahogy éppen a legnagyobb szívfájdalmán viccelődik. RAYE Tiktok-oldalára feltöltött felvételen az látható, hogy egy pub előtt áll, ahol ki van téve egy kék emléktábla, rajta pedig ez a szöveg:
RAYE 2019. február 27-én itt élte át élete legnagyobb szívfájdalmát.
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