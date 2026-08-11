Michael B. Jordant így kapták le a 11 évvel fiatalabb énekesnővel: Új sztárpár született?

Újabb hollywoodi románc lehet kibontakozóban. Michael B. Jordant és a brit énekesnőt, RAYE-t együtt látták egy Los Angeles-i vidámparkban. A közös program azonnal beindította a találgatásokat, ám a két sztár egyelőre nem erősítette meg, hogy több lenne közöttük barátságnál.

Michael B. Jordant lefotózták a Six Flags vidámparkban a brit énekesnő, RAYE társaságában (Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Az Oscar-díjas színészt és a brit énekesnőt lencsevégre kapták egy Los Angeles-i vidámparkban

Michael B. Jordan és RAYE a Six Flags-ben romantikázott kettesben, a rajongók pedig több felvételt is készítettek róluk

a Six Flags-ben romantikázott kettesben, a rajongók pedig több felvételt is készítettek róluk A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások a szerelmükkel kapcsolatban, a két híresség azonban egyelőre nem erősítette meg a kapcsolatukat.

Michael B. Jordan és RAYE összejöttek?

A 39 éves Oscar-díjas színészt és a 28 éves brit énekesnőt a Los Angeles közelében található Six Flags Magic Mountainben kapták lencsevégre a szemfüles rajongók. A beszámolók alapján Michael B. Jordan és RAYE több hullámvasútra is felült együtt, és a közösségi médiában is hamar megjelentek az első fotók és videók a különleges találkozásról.

Az egyik TikTokra feltöltött rajongói felvételen a két híresség egy attrakcióra várakozott, miközben láthatóan jól érezték magukat. Egy másik, szintén rajongó által készített fotón pedig egymás mellett ültek egy hullámvasúton.