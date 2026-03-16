Oscar 2026: Michael B. Jordan a csúcson – Így lett Apollo Creed fiából Oscar-győztes

Óriási ütközetnek lehettek szemtanúi azok, akik figyelemmel kísérték az Oscar 2026-os gáláját. A Legjobb férfi főszereplő kategóriájában ugyanis Michael B. Jordan nemes egyszerűséggel, Adonis Creedet megidézve KO-zta ki a Marty Supreme főszereplőjét, Timothée Chalamet-t, és első Oscar-jelölését máris díjra váltotta. A 39 éves színész kalandos utat járt be élete legnagyobb kitüntetésig, már mutatjuk is, milyen hosszú, mélypontokkal és kihívásokkal teli út vezetett Michael B. Jordan számára a csúcsig.

Michael B. Jordan Oscar-díjig vezető útja igen kalandos volt, de 2026-ban végül csak csúcsra ért (Fotó: PA)

Minden színész álma egy ilyen start

Ha a Michael B. Jordan-filmek és sorozatok listájára tekintünk, jó eséllyel csak annyi szaladhat ki a szánkon, hogy: „erős kezdés”. A friss Oscar-győztes ugyanis nem máshol kezdte karrierjét mint az HBO-sikerszériák egyik legjelesebb képviselőjénél, a James Gandolfini vezette Maffiózókban.

A röpke epizódszerepet betöltő, mindössze 12 esztendős Michaelt ezután fel is fedezte magának a televíziózás világa, és sorra bukkant fel kisebb-nagyobb szerepekben különféle műsorokban, mígnem elérkezett élete első nagy állomásához: 2002-ben fontos feladatot szabtak rá egy másik népszerű HBO-show-ban, a Drótban, amelyben Wallace-t, a tini drogdílert játszhatta el.

Az HBO Max-sorozatok között keresgélve könnyen rábukkanhatunk a fiatal Michael B. Jordanre (Fotó: IMDb)

Kis képernyőről nagy vászonra

A Drót után azonban hiába kereshettük a nevét a hollywoodi filmek plakátjain, még évekig fogva tartották az olyan tévészériák mint a Doktor Csont vagy a Döglött akták, mígnem 2013-ban össze nem állt a Bűnösök rendezőjével, Ryan Cooglerrel, hogy együttes erővel megalkossák A megállót. A pszichológiai drámában Jordan olyan erős alakítást nyújtott, hogy a kaliforniai álomgyár rögtön ráébredt: ennek a fiúnak a tehetségét kár lenne a tévére elpazarolni.

Azonban első hollywoodi blockbusterébe majdnem rögvest bele is tört Michael B. Jordan bicskája. A Bűnösök dupla dinamitját alakító szívtipró ugyanis a híreresen nézhetetlen, 2015-ös kiadású Fantasztikus Négyesben játszhatta el Fáklyát, hogy aztán kis híján a szereppel és a filmmel együtt ő maga is alaposan beégjen.

A Rocky-franchise-zal Michael B. Jordan bebiztosította helyét Hollywoodban (Fotó: Metro Goldwyn Mayer)

Creed fia felállt a padlóról

Ámde ekkor érkezett a mostanság forgatási problémákkal küzdő Sylvester Stallone, meg az ő Rocky-spinoff-ja, és Michael B. Jordan világbajnok ökölvívókat megszégyenítő módon kaparta fel karrierjét a padlóról. A Creed: Apollo fiával egyből kiköszörülte a renoméján esett csorbát, a film óriási siker lett, nem véletlenül készítettek hozzá a későbbiekben két folytatást is.