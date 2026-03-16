Oscar 2026: Michael B. Jordan a csúcson – Így lett Apollo Creed fiából Oscar-győztes

Óriási ütközetnek lehettek szemtanúi azok, akik figyelemmel kísérték az Oscar 2026-os gáláját. A Legjobb férfi főszereplő kategóriájában ugyanis Michael B. Jordan nemes egyszerűséggel, Adonis Creedet megidézve KO-zta ki a Marty Supreme főszereplőjét, Timothée Chalamet-t, és első Oscar-jelölését máris díjra váltotta. A 39 éves színész kalandos utat járt be élete legnagyobb kitüntetésig, már mutatjuk is, milyen hosszú, mélypontokkal és kihívásokkal teli út vezetett Michael B. Jordan számára a csúcsig.
Ha a Michael B. Jordan-filmek és sorozatok listájára tekintünk, jó eséllyel csak annyi szaladhat ki a szánkon, hogy: „erős kezdés”. A friss Oscar-győztes ugyanis nem máshol kezdte karrierjét mint az HBO-sikerszériák egyik legjelesebb képviselőjénél, a James Gandolfini vezette Maffiózókban.
A röpke epizódszerepet betöltő, mindössze 12 esztendős Michaelt ezután fel is fedezte magának a televíziózás világa, és sorra bukkant fel kisebb-nagyobb szerepekben különféle műsorokban, mígnem elérkezett élete első nagy állomásához: 2002-ben fontos feladatot szabtak rá egy másik népszerű HBO-show-ban, a Drótban, amelyben Wallace-t, a tini drogdílert játszhatta el.
A Drót után azonban hiába kereshettük a nevét a hollywoodi filmek plakátjain, még évekig fogva tartották az olyan tévészériák mint a Doktor Csont vagy a Döglött akták, mígnem 2013-ban össze nem állt a Bűnösök rendezőjével, Ryan Cooglerrel, hogy együttes erővel megalkossák A megállót. A pszichológiai drámában Jordan olyan erős alakítást nyújtott, hogy a kaliforniai álomgyár rögtön ráébredt: ennek a fiúnak a tehetségét kár lenne a tévére elpazarolni.
Azonban első hollywoodi blockbusterébe majdnem rögvest bele is tört Michael B. Jordan bicskája. A Bűnösök dupla dinamitját alakító szívtipró ugyanis a híreresen nézhetetlen, 2015-ös kiadású Fantasztikus Négyesben játszhatta el Fáklyát, hogy aztán kis híján a szereppel és a filmmel együtt ő maga is alaposan beégjen.
Ámde ekkor érkezett a mostanság forgatási problémákkal küzdő Sylvester Stallone, meg az ő Rocky-spinoff-ja, és Michael B. Jordan világbajnok ökölvívókat megszégyenítő módon kaparta fel karrierjét a padlóról. A Creed: Apollo fiával egyből kiköszörülte a renoméján esett csorbát, a film óriási siker lett, nem véletlenül készítettek hozzá a későbbiekben két folytatást is.
Ezt követően Jordan adott még egy próbát az ekkoriban az abszolút csúcson csücsülő szuperhősfilm-zsánernek, és magára vállalta a tragikus sorsú Chadwick Boseman-féle Fekete Párduc főgonoszának szerepét, amivel csak még inkább bebiztosította helyét Hollywood vérkeringésében, és mindenki csak arra várt, vajon mikor kap egy olyan szerepet végre, ami közel hozza őt az Oscar tüzéhez.
Erre végül közel egy évtizedet kellett várni. 2025-ben szó szerint berobbant a mozikba Ryan Coogler zenés, pajzán vámpírhorrorja, a Bűnösök, melyben Jordan nem egy, hanem egyből két szerepet vállalt magára. A mozi óriásit termelt a kasszáknál, a Smoke-ot és Stacket egyszerre megtestesítő Michael B. Jordan játékát pedig a nézők és a kritika is az egekig magasztalta.
Oscar-győzelmére viszont kezdetekben nem adtak túlzottan nagy oddsokat a bukmékerek, a legtöbben Timothée Chalamet-t kezei közé vizionálták az aranyszobrocskát, azonban az Oscar előtti díjátadószezon eredményei, valamint a Marty Supreme szupersztárjának szuperkínos botránya beleszólhatott az Akadémia döntésébe, és Michael B. Jordan névrokonához méltó módon, csont nélkül gyűjtötte be élete legnagyobb elismerését.
