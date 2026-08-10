„Szerintem nagyszerű nagykövete lennék” – felajánlotta magát a NASA-nak a gigamellű modell, de van egy bökkenő

Egy modell szerint a NASA-nak őt kellene kiválasztania, hogy képviselje a Földet a következő Hold-misszió során. A korábban a „tökéletes barátnőként” emlegetett CeCe Rose azt mondja, szívesen lenne az emberiség nagykövete egy jövőbeli holdutazáson – bár saját bevallása szerint sokkal szívesebben maradna a Földön.
A 26 éves influenszer ugyanakkor azt állítja, hogy szerinte az emberiségnek eddig még nem sikerült a Holdra szállnia, ennek ellenére úgy véli, ő lenne a legalkalmasabb személy a feladatra.
A Torontóban élő tartalomgyártó – akit az Instagramon több mint kétmillióan követnek (@cecerose) – elmondta, hogy évek óta kételkedik az Apollo-program holdraszállásaiban, és szerinte a történelemkönyvek nem feltétlenül írják le helyesen a történteket.
Nem hiszem, hogy valaha is ténylegesen leszálltunk a Holdon. Nem gondolom, hogy lehetetlen lenne eljutni oda. Csak azt nem hiszem, hogy eddig sikerült volna egy valóban sikeres holdraszállás
– mondta CeCe.
Az influenszer szerint a szórakoztatóiparban szerzett tapasztalatai csak tovább erősítették a kételyeit.
Őszintén szólva mindig is szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, ahogy sok más ember is. De különösen azóta, hogy ebben az iparágban dolgozom, és látom, milyen fejlett a díszlet- és látványtechnika, úgy gondolom, nagyon is elképzelhető, hogy az első holdra szállás valójában csak egy filmforgatás volt.
CeCe úgy véli, az emberek túl gyorsan elutasítják azokat, akik megkérdőjelezik a széles körben elfogadott történelmi eseményeket.
Szerintem sokan vakon megbíznak a hírekben, ezért bárki, aki megkérdőjelezi azokat, rendhagyónak vagy furcsának tűnik. Biztos vagyok benne, hogy sokkal többen kételkednek a mainstream médiában látottakban, mint ahányan ezt hangosan ki is mondják
– fogalmazott.
CeCe azt állítja, hogy nem zárkózik el más véleményektől, és kész lenne megváltoztatni az álláspontját, ha saját szemével meggyőző bizonyítékot látna.
Ha a NASA holnap bejelentené, hogy ismét sikeres holdra szállást hajtott végre, attól még engem meg kellene győzni. Nem tudom pontosan, milyen bizonyítékra lenne szükségem. De attól még, hogy látok egy közleményt erről, nem fogom rögtön azt mondani: »Rendben, akkor ez most már megtörtént.«
– mondta.
Hozzátette, hogy ha lehetősége nyílna arra, hogy saját maga győződjön meg a bizonyítékokról, habozás nélkül élne vele.
Természetesen elfogadnám. Alapvetően nagyon kíváncsi ember vagyok, ezért szívesen látnám az egészet a saját szememmel
– mondta.
CeCe szerint azonnal igent mondana, ha a NASA felkérné valamilyen szerepre.
Szerintem nagyszerű nagykövete lennék a küldetésnek. De ezt inkább a Földről tenném. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan kommunikációs lehetőségek, amelyekhez nem kell kockáztatnom az életemet. Tudom, hogy valószínűleg hónapokig tartó kiképzésen kellene részt venni, de csak elképzelni tudom, milyen hatással lennének a légnyomás-változások az ízületi gyulladásomra
– idézi a Daily Star.
Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy az influenszer kijelentései milyen heves vitát váltottak ki az interneten...
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