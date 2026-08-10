„Szerintem nagyszerű nagykövete lennék” – felajánlotta magát a NASA-nak a gigamellű modell, de van egy bökkenő

Egy modell szerint a NASA-nak őt kellene kiválasztania, hogy képviselje a Földet a következő Hold-misszió során. A korábban a „tökéletes barátnőként” emlegetett CeCe Rose azt mondja, szívesen lenne az emberiség nagykövete egy jövőbeli holdutazáson – bár saját bevallása szerint sokkal szívesebben maradna a Földön.

Felajánlotta magát a NASA-nak a gigamellű modell, de van egy bökkenő...Fotó: unsplash.com

A 26 éves modell szerint ő lenne a tökéletes nagykövete egy jövőbeli Hold-missziónak.

CeCe Rose azt állítja, nem hiszi, hogy az emberiség valaha sikeresen leszállt a Holdra.

Saját bevallása szerint csak személyesen meggyőző bizonyíték hatására változtatná meg a véleményét.

Kijelentései megosztották az internetezőket, sokan vitába szálltak vele.

Felajánlotta magát a NASA-nak a gigamellű modell, de van egy bökkenő...

A 26 éves influenszer ugyanakkor azt állítja, hogy szerinte az emberiségnek eddig még nem sikerült a Holdra szállnia, ennek ellenére úgy véli, ő lenne a legalkalmasabb személy a feladatra.

A Torontóban élő tartalomgyártó – akit az Instagramon több mint kétmillióan követnek (@cecerose) – elmondta, hogy évek óta kételkedik az Apollo-program holdraszállásaiban, és szerinte a történelemkönyvek nem feltétlenül írják le helyesen a történteket.

Nem hiszem, hogy valaha is ténylegesen leszálltunk a Holdon. Nem gondolom, hogy lehetetlen lenne eljutni oda. Csak azt nem hiszem, hogy eddig sikerült volna egy valóban sikeres holdraszállás

– mondta CeCe.

Az influenszer szerint a szórakoztatóiparban szerzett tapasztalatai csak tovább erősítették a kételyeit.

Őszintén szólva mindig is szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, ahogy sok más ember is. De különösen azóta, hogy ebben az iparágban dolgozom, és látom, milyen fejlett a díszlet- és látványtechnika, úgy gondolom, nagyon is elképzelhető, hogy az első holdra szállás valójában csak egy filmforgatás volt.

CeCe úgy véli, az emberek túl gyorsan elutasítják azokat, akik megkérdőjelezik a széles körben elfogadott történelmi eseményeket.

Szerintem sokan vakon megbíznak a hírekben, ezért bárki, aki megkérdőjelezi azokat, rendhagyónak vagy furcsának tűnik. Biztos vagyok benne, hogy sokkal többen kételkednek a mainstream médiában látottakban, mint ahányan ezt hangosan ki is mondják

– fogalmazott.