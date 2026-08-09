Tóth Andi elárulta, mik azok a tulajdonságok, amiket ki nem állhat egy férfiban

Tóth Andi ritkán beszél a magánéletéről, most azonban egy TikTok-videóban válaszolt a követői kérdéseire. Bár a rajongók elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy mi a helyzet a szerelmi életével, Tóth Andi ezúttal is őszintén, ugyanakkor a rá jellemző humorral reagált. A beszélgetésből kiderült, hogy jelenleg egyáltalán nem foglalkoztatja a randizás, és azt is elárulta, milyen tulajdonságokat tart a legnagyobb intő jelnek egy férfiban.

Tóth Andi elárulta, mikor volt utoljára párkapcsolatban (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Andi Marics Petivel való szakítása óta nem volt párkapcsolatban

A videóban többek között arra is rákérdeztek, mikor volt utoljára párkapcsolata. Andi nevetve utalt arra, hogy ezt valószínűleg mindenki tudja, hiszen utoljára Marics Petivel alkottak egy párt, kapcsolatuk pedig három évvel ezelőtt ért véget.

„Szerintem azt mindenki tudja” – nevetett Tóth Andi a TikTok-videóban, aki a szakítás óta egyelőre nem keresi a szerelmet.

A következő kérdés arra vonatkozott, előfordult-e vele valaha, hogy csak azért ment el randizni valakivel, mert unatkozott. Az énekesnő határozott választ adott, és egyértelművé tette, hogy ez egyáltalán nem jellemző rá.