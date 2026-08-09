Tóth Andi elárulta, mik azok a tulajdonságok, amiket ki nem állhat egy férfiban

Tóth Andi ritkán beszél a magánéletéről, most azonban egy TikTok-videóban válaszolt a követői kérdéseire. Bár a rajongók elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy mi a helyzet a szerelmi életével, Tóth Andi ezúttal is őszintén, ugyanakkor a rá jellemző humorral reagált. A beszélgetésből kiderült, hogy jelenleg egyáltalán nem foglalkoztatja a randizás, és azt is elárulta, milyen tulajdonságokat tart a legnagyobb intő jelnek egy férfiban.
A videóban többek között arra is rákérdeztek, mikor volt utoljára párkapcsolata. Andi nevetve utalt arra, hogy ezt valószínűleg mindenki tudja, hiszen utoljára Marics Petivel alkottak egy párt, kapcsolatuk pedig három évvel ezelőtt ért véget.
„Szerintem azt mindenki tudja” – nevetett Tóth Andi a TikTok-videóban, aki a szakítás óta egyelőre nem keresi a szerelmet.
A következő kérdés arra vonatkozott, előfordult-e vele valaha, hogy csak azért ment el randizni valakivel, mert unatkozott. Az énekesnő határozott választ adott, és egyértelművé tette, hogy ez egyáltalán nem jellemző rá.
Nem, én nem akarok randizni. Sosem akartam, ezek csak úgy megtaláltak.
Végül azt is megkérdezték tőle, mi számára a legnagyobb red flag egy férfiban. Andi szerint nehéz lenne egyetlen dolgot kiemelni, mert hosszú a lista, de néhány tulajdonságot azonnal felsorolt.
Nem tudom, olyan sok van. Ha hazudik, ha hűtlen, ha gyerekes, ha az intelligenciája és az érzelmi intelligenciája alacsony, nagyon sok, nőjenek fel.
A rövid kérdezz-felelekből jól látszik, hogy Tóth Andi jelenleg inkább saját magára és a munkájára koncentrál, mintsem arra, hogy új párkapcsolatot keressen. Bár a szerelmi életéről továbbra sem árul el túl sokat, ezúttal is őszintén válaszolt a követői kérdéseire, és nem rejtette véka alá azt sem, milyen értékeket tart fontosnak egy leendő partnerben.
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