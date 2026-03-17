Ki nem találnád, Michael B. Jordan hol ünnepelte az Oscar-díját – Videó!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 14:45
Mindenkit másképp éli meg a sikert. Egyesek féktelen bulizásba kezdenek, míg mások csak egy falat finomságra vágynak jutalom gyanánt. Talán sokaknak meglepő lehet, de Michael B. Jordan utóbbi táborba tartozik, erről tanúskodik a sztár egy különös, vasárnap esti látogatása.
Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a filmvilág legfontosabb eseményét, a 2026-os Oscar-gálát. A díjátadó ezúttal is számos felejthetetlen pillanatot hagyott örökül, ezek közül pedig talán a legemlékezetesebb Michael B. Jordan elsöprő győzelme a Legjobb férfi főszereplő kategóriában. A Bűnösök dinamit duóját egymaga megtestesítő szívtipró győzelmét követően igen sajátos formáját választotta az ünneplésnek, hiszen az örömittas Jordan nem máshol tűnt fel, mint egy gyorsétteremben.

Michael B. Jordan Bűnösökért kapott Oscar-díja után meglepő módon egy gyorsértterembe vette az irányt (Fotó: Etienne Laurent)
  • Michael B. Jordan Timothée Chalamet elől hódította el a Legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.
  • A Bűnösök főszereplője egy In-N-Out Burgerbe rohant a gála utáni after party-t követően.
  • Michael B. Jordan Oscar-gála utáni burgerezése igazából egy több évtizedes hollywoodi hagyomány ápolása.

Michael B. Jordan burgerrel zárta az estét

Ugyancsak meglepődhettek az egyik Los Angeles-i In-N-Out Burger vendégei, mikor épp menüjüket fogyasztották, hiszen nem más sétált be magyar idő szerint hétfő hajnalban mint a friss Oscar-nyertes, Michael B. Jordan.

A Bűnösök Timothéee Chalamet-t földbetipró főszereplője ráadásul díjával a kezében fáradt oda a pulthoz, hogy kikérje a hely specialitását, a 3x3-as, azaz három húspogácsával és három szelet sajttal meghintett hamburgert, amivel teljesen érezte élete talán legszebb estéjének lezárását.

A nem mindennapi burgerrendelésről természetesen több felvétel is készült, melyeken az látható, hogy az újdonsült aranyszobor-tulajdonos mindenkivel rendkívül közvetlenül és barátságosan viselkedik, szívesen fogadja a gratulációkat, és még az Oscar-díját is kitette a pultra.

Burger az Oscar után? Ez már tradíció!

Egy percig se gondolja senki, hogy Michael B. Jordan az első Oscar-győztes, akit aranyszobrocskával a kezében ért utol az éhség egy jó hamburger után. Hollywoodban ugyanis már tradíció, hogy a díjkiosztó után egyből a legközelebbi gyorsétterem felé veszik az irányt.

Az egész kezdete úgy körülbelül 2005-re nyúlik vissza, mikor is a Millió dolláros bébiért kitüntetett Hilary Swanket egy burgerfalodában kapták lencsevégre. Ezt követően pedig egyre többen ápolták ezt a hagyományt: Julia Roberts, Ang Lee vagy épp Jamie Lee Curtis is.

Legutóbb, a Michael B. Jordanhez hasonló mértékű médiafigyelmet Joaquin Phoenix kapott, mikor 2020-ban kedvesével, Rooney Marával és a frissen elnyert aranyszobrocskájával hármasban falatoztak egy vegán szendvicset.

 

